Báo Pháp Luật TP.HCM mang máy lọc nước về với bà con vùng lũ Phú Yên cũ 27/11/2025 21:02

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM cùng Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia, Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Phi Bằng, Công ty TNHH Hoàng Dương Ngân mang 190 máy lọc nước UF cho bà con vùng lũ Phú Yên cũ.

Chiều 27-11, Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng các doanh nghiệp phân phối máy lọc nước tại TP.HCM hỗ trợ 200 phần quà cho 200 hộ dân bị thiệt hại bởi lũ lụt tại xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2 (thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk).

Đoàn hỗ trợ máy lọc nước tại xã Phú Hòa 2. Ảnh: LÊ THOA

Nhà tài trợ gồm Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phi Bằng, Công ty TNHH Hoàng Dương Ngân và cá nhân ông Phùng Minh Tiến (TP.HCM).

Ngưỡng mộ sự kiên cường của bà con Ông Hạ Viết Thiều, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia, cho biết máy lọc nước UF không cần dùng điện, phù hợp sử dụng trong các đợt thiên tai, giúp đáp ứng nhu cầu nước uống tức thời của người dân. “Trực tiếp đi đến vùng lũ, chúng tôi ngưỡng mộ sự kiên cường của bà con mình. Mong rằng bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - ông Thiều nói.

Các mạnh thường quân đã hỗ trợ các phần quà gồm 190 máy lọc nước UF, 120 thùng nước suối, 5 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt và còn là hộ nghèo, cận nghèo, khó trên trên địa bàn.

Trốn lũ trong đêm, đến khi về nhà thì...

Có mặt tại thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 2, đoàn hỗ trợ ghé thăm nhà bà Nguyễn Thị Xuyên (58 tuổi). Bà Xuyên sống cùng chồng và hai cháu nhỏ. Căn nhà sát mép sông Ba Hạ trống trải, một số vật dụng còn sót lại lấm lem bùn đất. Trước đó, khi mực nước dâng cao, hai vợ chồng cùng hai cháu liều mình chạy lũ ra Trường Tiểu học Hòa Hội.

Đoàn hướng dẫn người dân dùng máy lọc nước. Ảnh: LÊ THOA

Bà Xuyên cho biết dù đã nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng cố khiêng đồ lên gác, kê cao nhưng mực nước quá cao, đồ đạc bị hư hỏng phần nhiều; riêng hai con bò được gia đình gửi ở chỗ khác nên may mắn thoát.

Ông Hạ Viết Thịnh, Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia, trao quà cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Hà Văn Đăng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phi Bằng, hướng dẫn bà Thư dùng máy lọc nước. Ảnh: LÊ THOA

Phía đối diện, bà Lê Thị Thư (57 tuổi) cũng cùng hai cháu nhỏ trốn lũ ở Trường Tiểu học Hòa Hội. Khi gia đình bà quay về nhà, thì hiên tốc mái, đổ sập; đến nay cả nhà vẫn phải ở tạm nhà người quen.

“Đêm đó, nước lên ngập giếng thì tôi chạy ra ngoài, thấy nước lụt mênh mông, phải nhờ người đưa ra ngoài. Nghĩ lại vẫn hoảng hồn” - bà Thư kể. Bà cũng cho biết giờ nhà cũng hư máy bơm nước, không còn nước uống, nước sinh hoạt.

Đoàn trao máy lọc nước cho bà con ở thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 1. Ảnh: LÊ THOA

Cũng cùng tình cảnh chạy lũ, ông Phan Hơn (71 tuổi) dỡ ngói, leo lên mái nhà nhưng nước lũ vẫn không ngừng dâng cao. Lúc đó, có cháu họ mang ghe đến đón tránh lũ. “Giờ đồ đạc hư hỏng hết, nay nhóm được ít củi nấu chén cơm từ gạo của đoàn cứu trợ mà ăn”- ông Hơn chia sẻ.

Ông Hạ Viết Thiều, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Môi trường Asia, tặng quà cho bà con. Ảnh: LÊ THOA

Nhà không còn gì nhưng còn người là mừng rồi!

Còn tại xã Phú Hòa 2, ông Phạm Xuân (73 tuổi, thôn Phụng Trường 2) run run đôi tay cột phần quà máy lọc nước để chở về nhà. Lúc lũ về, ông Xuân vội nhờ người quen chở con trai bị bệnh và vợ đi trú tạm.

“Còn tôi thì bám trụ, nước lên tới đâu thì kê đồ tới đó. Đến lúc nước tràn vào mạnh quá, đồ đạc bị đổ sập, tôi tìm cách leo lên mái nhà ngồi” - ông Xuân kể.

100 người dân xã Phú Hòa 2 đến nhận quà. Ảnh: LÊ THOA

Ông Xuân bày tỏ sự cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã hỗ trợ địa phương. “Ở đây, bà con đã nhận được cứu trợ và đã ổn định phần nào. Tôi mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho các khu vực bị thiệt hại nặng khác để bà con sớm ổn định cuộc sống” - ông Xuân chia sẻ.

Ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, trao quà cho người dân. Ảnh: LÊ THOA

Chị Huỳnh Thị Tú Quyên (39 tuổi) cho biết chị hay tin lũ lên lúc đang điều trị ung thư ở TP.HCM. Lo lắng vô cùng, chị gọi về nhờ người quen bên chồng dẫn ba đứa con nhỏ đi trốn lũ.

“Lúc tôi gọi về thì nước đã lên 1m6 - 1m7 rồi nên tôi vội đặt xe về ngay trong đêm. Tuy nhiên, nhiều nhà xe không chạy. Mãi mới đặt được xe thì ra tới Khánh Hòa, xe bị kẹt lại. Sau về được nhà thì đã không còn gì, giờ cũng không biết nói sao nhưng còn người là đã mừng rồi, từ từ mình ổn định sau" - chị Quyên chia sẻ.