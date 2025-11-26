Báo Pháp Luật TP.HCM mang tấm lòng thơm thảo đến bà con vùng lũ Ninh Thuận cũ 26/11/2025 17:51

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần SECUREPOWER và nhiều mạnh thường quân khác hỗ trợ hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Ninh Thuận cũ.

Ngày 26-11, Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động đã đến với xã Ninh Phước và xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận).

Pháp Luật TP.HCM cùng với Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Hội Hô hấp TP.HCM, Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần SECUREPOWER và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã mang những phần quà đến với bà con bị ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ vừa qua.

Bà con xã Ninh Phước mang phiếu hẹn đến nhận quà. Ảnh: LÊ THOA

Tại xã Ninh Phước, đoàn trao tặng 100 phần quà cho 100 người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt; mỗi phần quà gồm một túi thuốc y tế cho người lớn và 1 triệu đồng tiền mặt. Trường hợp gia đình có trẻ em cũng được đoàn trao tặng thêm túi thuốc phù hợp cho các bé.

ThS.BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (hình bên trái), ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, tặng quà cho người dân xã Ninh Phước. Ảnh: LÊ THOA

Trong khuôn viên nhỏ hẹp của trụ sở thôn Phước Lợi, bà con có mặt để nhận tấm lòng từ các mạnh thường quân. Bà Nguyễn Thị Lem (88 tuổi, thôn Phước Lợi) nhớ lại tình hình mấy ngày trước: "Nước lên ngập đầu con ơi, ông bà, con cháu đều leo lên gác để tránh đỡ hai ngày, chia nhau hai gói mì tôm sống, khổ lắm con ơi, nhà nào xung quanh cũng ngập hết".

Ông Tô Duy Khâm (phường Bình Thới, TP.HCM); ông Nguyễn Tăng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM; ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SECUREPOWER (theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải), tặng quà cho người dân xã Ninh Phước. Ảnh: LÊ THOA

Còn bà Nguyễn Thị Phúc (thôn Phước Lợi) cho biết nước ngập hai ngày liên tục nên tài sản trong nhà không còn gì để xài được.

“Nhà tôi giờ coi như trắng tay, nhà có hai sào đất để trồng hoa màu, bán để sinh sống qua ngày nhưng vì nước ngập nên cũng mất sạch. Quần áo nước cuốn trôi, mấy bữa không có đồ mặc phải đi xin cứu trợ”- bà Phúc kể.

Đến với xã Phước Hậu, đoàn hảo tâm tiếp tục trao tặng 100 phần quà cho 100 người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt; mỗi phần quà gồm một túi thuốc y tế người lớn, trẻ em và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, tặng quà, hỏi thăm người dân xã Phước Hậu. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Thái Lực (thôn Ninh Quý 3) kể: Dòng nước đổ về bất ngờ khiến gia đình tôi không kịp dọn dẹp đồ đạc, mọi vật dụng dường như hư hại hết. Chúng tôi chỉ kịp ôm vài bộ quần áo, dắt nhau chạy lên cao. Nhìn căn nhà bao nhiêu năm chắt chiu dựng nên bị nước cuốn ào ào coi như mất trắng tài sản.

ThS.BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, hướng dẫn cách dùng túi thuốc y tế cho bà con. Ảnh: LÊ THOA

Ông Lực không thể nào quên cảnh cả xóm ngồi co ro trên mái nhà, bụng đói cồn cào, con nít thì khóc thét vì lạnh. “Nhìn ra bốn phía chỉ nước là nước, bữa đó chỉ biết nhìn nhau rồi khóc” – ông Lực chia sẻ và cho biết khi nước rút đi, cái còn lại trước mắt chỉ là hoang tàn. Nồi niêu vỡ nát, giường tủ nát bét hoặc trôi mất, mùa màng coi như tiêu hết.

“Những thứ gom góp bao năm, chỉ trong một trận lũ đã sạch trơn”- ông xúc động.

Những sự sẻ chia từ các nhà tài trợ với bà con vùng lũ Phước Hậu. Ảnh: LÊ THOA

Tình cảnh cũng không khá hơn, ông Đoàn Quốc Tân (thôn Phước Vinh) buồn bã khi trận lũ cuốn sạch 6 sào cây trái, hoa màu của gia đình. “Chỗ tôi nhà ai cũng bị vậy, nhiều chỗ đất bị xói từng lỗ to, phải xới đất, cày lại để tiếp tục trồng trọt. Hôm đó tôi chỉ kịp khóa cửa và chạy, nước lên nhanh lắm” – ông Tân nói.

Theo ông Tân, trận lụt trước đó của xã Phước Hậu là năm 2003 với mực nước trong nhà là 1.8m. Tuy nhiên, lần này mực nước trong nhà cao hơn, vượt hơn 2m.

“Mỗi đợt lụt, tôi đều đánh dấu để mỗi năm phòng lũ, ấy vậy mà cũng không ngờ” - ông nói.

Đoàn hỗ trợ thăm hỏi gia đình có người bị nước cuốn trôi. Ảnh: LÊ THOA

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ 5 triệu đồng một trường hợp tử vong do bị nước cuốn trôi tại xã Phước Hậu.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, do ảnh hưởng của lũ, xã có một trường hợp tử vong do nước lũ cuốn trôi. "Người chồng ở nhà thấy nước lũ lên nhanh, lo cho con và vợ đang ở trên rẫy chăn dê nên anh cùng ba người cháu vào rẫy để tìm. Thế nhưng, nước lên quá nhanh và dòng nước chảy rất siết nên người chồng trượt té, người đi cùng cũng không cứu được anh" - ông Sang nói và cho biết địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với mất mát quá lớn của gia đình.

Cái nắm tay để bà con ấm lòng Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp luật TP.HCM, cho biết với tình cảm và sự sẻ chia với bà con vùng lũ, báo Pháp Luật TP.HCM đã vận động nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm và đã nhận được nhiều lời đáp từ của các cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ đồng bào. Qua đó, phần nào chia sẻ với mất mát của bà con sau trận lũ. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA “Đây là cái nắm tay, mong bà con ấm lòng trở lại sau những ngày bão lũ” – ông Hiển nói và cầu mong bà con giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn, mùa màng bội thu trở lại. Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, Khánh Hòa, cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM cùng các nhà tài trợ đã đến đồng hành cùng địa phương để chăm lo, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của lũ lụt. Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, Khánh Hòa. Ảnh: LÊ THOA “Trận lũ lớn quá, chúng tôi vẫn đang thống kê thiệt hại. Đau lòng nhất là có một trường hợp tử vong. Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục tìm cách khắc phục hậu quả, liên hệ nhiều nhà tài trợ để phụ giúp bà con lúc khó khăn này” – ông Sang thông tin.