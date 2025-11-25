Những chuyến hàng nghĩa tình từ bạn đọc Pháp Luật TP.HCM lên đường đến Khánh Hòa, Đắk Lắk

TRẦN MINH

(PLO)- Mỗi chuyến xe không chỉ chở vật phẩm, mà còn mang theo hy vọng, sự quan tâm và thông điệp: “Miền Trung không đơn độc!”

Nhằm tiếp sức bà con miền Trung đang căng mình khắc phục với hậu quả bão lũ, những ngày qua bạn đọc liên tục gửi về báo Pháp Luật TP.HCM những món quà thiết yếu, từ quần áo, thuốc men đến tập vở và nhu yếu phẩm như một lời nhắn nhủ: “Miền Trung không đơn độc, chúng tôi luôn ở đây”.

z7261472870016_196d35ae3800988549314af1ead7f0c3.jpg
z7261482279245_b404c1654a4b6d5e2452ebc7345965ef.jpg
z7261466759740_c65a915b9a1325ad2c59728bd7361870.jpg
z7261466777285_1e83a0ea616e19d62f80decded9e32da.jpg
Những ngày qua, bạn đọc liên tục gửi về Báo Pháp Luật TP.HCM hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.
z7261526969917_c24754c60cfafbec1e72de02ee9dcf5d.jpg
z7261526973205_d8cc08d7febdef6de914c45acd2b0fd2.jpg
z7261526949265_512e1cd61db546a16750f0f44e44ab5c.jpg
Hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được đội ngũ phóng viên, biên tập viên và nhân viên phân loại.
Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cùng các phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo tham gia chuẩn bị hàng hóa gửi đến bà con miền Trung.

z7261587279093_61a7d194aa036bad5a725797f7a24d75.jpg
z7261587226895_61eb08295ac563f083a24edd0c114039.jpg
z7261587221642_1f9b34cecd76dc1ce0e540c7272483d6.jpg
z7261587211967_82dbfb46bd0bf92612220a1a3630b3b9.jpg
Chiều 25-11, 3 chuyến xe xuất phát từ Báo Pháp Luật TP.HCM mang theo thuốc, tập, mì/bún/miến, nước suối và nhiều loại nhu yếu phẩm khác, góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào đang gặp khó khăn vì bão lũ.
z7261472855647_34398674512c47ffa0ea753009324661.jpg
z7261472841814_c24933bd213269d7423799acea4cbe97.jpg
Mỗi chuyến xe mang theo tình cảm, sự quan tâm và hy vọng, trở thành điểm tựa tinh thần giúp bà con vùng lũ vững vàng hơn trước khó khăn.
z7261115320677_7b1bdf2f135ea8049aa0f565db8b8dd4.jpg
z7261436330182_66a01707236c4bf0b0912021d3a8a1eb.jpg
Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Phương Châu đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong
các chuyến xe hướng về Khánh Hòa và Đắk Lắk.
