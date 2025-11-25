Những chuyến hàng nghĩa tình từ bạn đọc Pháp Luật TP.HCM lên đường đến Khánh Hòa, Đắk Lắk 25/11/2025 20:23

(PLO)- Mỗi chuyến xe không chỉ chở vật phẩm, mà còn mang theo hy vọng, sự quan tâm và thông điệp: “Miền Trung không đơn độc!”

Nhằm tiếp sức bà con miền Trung đang căng mình khắc phục với hậu quả bão lũ, những ngày qua bạn đọc liên tục gửi về báo Pháp Luật TP.HCM những món quà thiết yếu, từ quần áo, thuốc men đến tập vở và nhu yếu phẩm như một lời nhắn nhủ: “Miền Trung không đơn độc, chúng tôi luôn ở đây”.

Những ngày qua, bạn đọc liên tục gửi về Báo Pháp Luật TP.HCM hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được đội ngũ phóng viên, biên tập viên và nhân viên phân loại.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cùng các phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo tham gia chuẩn bị hàng hóa gửi đến bà con miền Trung.

Chiều 25-11, 3 chuyến xe xuất phát từ Báo Pháp Luật TP.HCM mang theo thuốc, tập, mì/bún/miến, nước suối và nhiều loại nhu yếu phẩm khác, góp phần kịp thời sẻ chia khó khăn với đồng bào đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Mỗi chuyến xe mang theo tình cảm, sự quan tâm và hy vọng, trở thành điểm tựa tinh thần giúp bà con vùng lũ vững vàng hơn trước khó khăn.