Những hình ảnh đẹp tại Chương trình ‘Thương lắm miền Trung ơi!’ ở Ninh Thuận cũ

(PLO)- Tấm lòng của các nhà hảo tâm, niềm vui của người dân sau lũ, tất cả tạo nên những hình ảnh đẹp về nghĩa tình đồng bào của người dân Việt Nam.

Ngày 26-11, Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động đã đến với xã Ninh Phước và xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận).

Pháp Luật TP.HCM cùng với Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Hội Hô hấp TP.HCM, Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần SECUREPOWER và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã mang 200 phần quà đến với bà con bị ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ vừa qua.

Đến thăm vùng lũ miền Trung, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những hậu quả do trận lũ vượt mốc lịch sử để lại, được tận tai nghe chuyện chạy lũ của bà con Ninh Thuận cũ. Nhìn, nghe mà cay khoé mắt!

Người dân xã Ninh Phước đến nhận quà của nhà hảo tâm. Ảnh: LÊ THOA

100 phần quà được gửi đến người dân xã Ninh Phước.

Người dân xã Ninh Phước vẫn còn bàng hoàng về cơn lũ. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều gia đình thiệt hại nặng về tài sản.

Người dân cầm phiếu hẹn tới nhận quà.

ThS-BS Cao Xuân Minh, Tổng Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, tặng quà cho người dân xã Ninh Phước. Ảnh: LÊ THOA

Các cá nhân, tổ chức đồng hành cùng Báo Pháp Luật TP.HCM để hỗ trợ người dân Ninh Phước.

Ông Tô Duy Khâm, đại diện đền thờ họ Tô tại D57 lầu 5, chung cư Bình Thới, khu phố 27, đường số 5-Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM và ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần SECUREPOWER, trao tặng quà cho người dân Ninh Phước.

Đoàn hỗ trợ chia sẻ với khó khăn của người dân Ninh Phước sau lũ.

Mỗi phần quà là túi thuốc y tế và 1 triệu đồng tiền mặt.

Người dân xã Phước Hậu đến nhận quà của đoàn hỗ trợ.

Nhiều hộ dân Phước Hậu cho biết họ đã "mất sạch".