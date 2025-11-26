lời cảm ơn

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình ông Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên Cơ sở Học viện tư pháp tại TP.HCM, xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Dĩ An, TP.HCM, cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa ông Đoàn Trung Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.
Ông Đoàn Trung Dũng, sinh ngày 18-10-1979.
Quê quán: xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).
Thường trú tại: Chung cư An Bình, đường Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, TP.HCM.
Vị trí việc làm: Chuyên viên Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư pháp.
Sau một thời gian lâm bệnh, ông Đoàn Trung Dũng đã từ trần hồi 11 giờ 30 phút ngày 20-11-2025 (tức ngày 01 tháng 10 năm Ất Tỵ 2025) tại TP.HCM; hưởng dương 47 tuổi.