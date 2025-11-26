Lời cảm ơn 26/11/2025 16:03

(PLO)- Ban Tổ chức Lễ tang cùng gia quyến ông Đoàn Trung Dũng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương, bạn bè thân hữu gần xa...

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình ông Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên Cơ sở Học viện tư pháp tại TP.HCM, xin chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Dĩ An, TP.HCM, cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa ông Đoàn Trung Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.