Tiễn biệt thầy Đoàn Trung Dũng...

Thầy Đoàn Trung Dũng, chuyên viên Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư pháp đã từ trần hồi 11 giờ 30 phút ngày 20-11-2025 (tức ngày 01 tháng 10 năm Ất Tỵ 2025), hưởng dương 47 tuổi.
Trước sự ra đi bất ngờ của người bạn đồng nghiệp - một nhà giáo luôn tận tâm, tận lực, hết lòng thương yêu học trò và anh chị em đồng nghiệp, xin gửi lời chào vĩnh biệt đến thầy Đoàn Trung Dũng.
Thầy Đoàn Trung Dũng sinh năm 1979 tại Nam Định, là chuyên viên Tổ Đào tạo và công tác học viên tại Cơ sở TP.HCM, Học viện Tư pháp.
Thầy đã chuyển vào TP.HCM sinh sống gần 20 năm, chừng ấy thời gian, đồng nghiệp và học trò nơi đây luôn dành cho thầy nhiều tình cảm yêu thương và trân quý bởi cách sống chân thật với mọi người, sự tận tụy trong công việc và luôn hết lòng vì học trò.
Sáng ngày 20-11, thầy xin lãnh đạo cho nghỉ để chiều đi viện, nhưng chưa đến buổi chiều thì thầy đã ra đi, sau tiếng ho kéo dài khó thở, thầy chỉ kịp mở mắt nhìn mẹ lần cuối...
Thầy ra đi để lại con thơ, vợ hiền và đồng nghiệp với bao nỗi niềm thương tiếc.
Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, giờ thầy đã từ giã đồng nghiệp và bao nhiêu học trò yêu quý về cõi vĩnh hằng.
Kính chúc thầy ở bên kia thế giới gặp nhiều điều vui, và những người ở lại luôn nghĩ về thầy với tất cả sự yêu thương.
Vĩnh biệt một thầy giáo hiền!
Học viện Tư pháp; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Dĩ An, TP.HCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Thầy Đoàn Trung Dũng, sinh ngày 18-10-1979.
Quê quán: xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).
Thường trú tại: Chung cư An Bình, đường Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, TP.HCM.
Vị trí việc làm: Chuyên viên Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư pháp.
Sau một thời gian lâm bệnh, thầy Đoàn Trung Dũng đã từ trần hồi 11 giờ 30 phút ngày 20-11-2025 (tức ngày 01 tháng 10 năm Ất Tỵ 2025) tại TP.HCM; hưởng dương 47 tuổi.
Lễ tang thầy Đoàn Trung Dũng được tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Lễ viếng tổ chức vào hồi 21 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2025 tại Chùa Huê Nghiêm, số 204 Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP.HCM.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2025. Hỏa táng tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, phường Dĩ An, TP.HCM.
Học viện Tư pháp thành lập Ban Tổ chức Lễ tang do ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp làm Trưởng ban.
Trân trọng thông báo.