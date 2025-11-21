Tiễn biệt thầy Đoàn Trung Dũng... 21/11/2025 18:46

(PLO)- Thầy Đoàn Trung Dũng (Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư pháp) về cõi vĩnh hằng ngay trong ngày Hiến chương Nhà giáo 20-11 nên càng khiến người thân, học viên và bạn bè đau xót, thương tiếc khôn nguôi...

Thầy Đoàn Trung Dũng, chuyên viên Cơ sở tại TP.HCM Học viện Tư pháp đã từ trần hồi 11 giờ 30 phút ngày 20-11-2025 (tức ngày 01 tháng 10 năm Ất Tỵ 2025), hưởng dương 47 tuổi.

Trước sự ra đi bất ngờ của người bạn đồng nghiệp - một nhà giáo luôn tận tâm, tận lực, hết lòng thương yêu học trò và anh chị em đồng nghiệp, xin gửi lời chào vĩnh biệt đến thầy Đoàn Trung Dũng.

Thầy Đoàn Trung Dũng sinh năm 1979 tại Nam Định, là chuyên viên Tổ Đào tạo và công tác học viên tại Cơ sở TP.HCM, Học viện Tư pháp.

Thầy đã chuyển vào TP.HCM sinh sống gần 20 năm, chừng ấy thời gian, đồng nghiệp và học trò nơi đây luôn dành cho thầy nhiều tình cảm yêu thương và trân quý bởi cách sống chân thật với mọi người, sự tận tụy trong công việc và luôn hết lòng vì học trò.

Sáng ngày 20-11, thầy xin lãnh đạo cho nghỉ để chiều đi viện, nhưng chưa đến buổi chiều thì thầy đã ra đi, sau tiếng ho kéo dài khó thở, thầy chỉ kịp mở mắt nhìn mẹ lần cuối...

Thầy ra đi để lại con thơ, vợ hiền và đồng nghiệp với bao nỗi niềm thương tiếc.

Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, giờ thầy đã từ giã đồng nghiệp và bao nhiêu học trò yêu quý về cõi vĩnh hằng.

Kính chúc thầy ở bên kia thế giới gặp nhiều điều vui, và những người ở lại luôn nghĩ về thầy với tất cả sự yêu thương.

Vĩnh biệt một thầy giáo hiền!