(PLO)- Trung tá, nhà báo Nguyễn Hồng Phương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo, đã từ trần hồi 1 giờ 29 phút ngày 14-10-2025.
Được tin: Trung tá, nhà báo Nguyễn Hồng Phương, nguyên Phó Trưởng Phòng biên tập Quân sự (nay là Phòng biên tập Quốc phòng - An ninh) - Báo Quân đội Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo, sinh năm 1937, đã từ trần hồi 1 giờ 29 phút ngày 14-10-2025.

Nhà báo Nguyễn Hồng Phương trên đường vào Mặt trận B2, năm 1970 (Ảnh chụp lại). Ảnh: Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống

Lễ viếng từ 11 giờ ngày 16-10 đến 8 giờ ngày 17-10-2025, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 9 giờ ngày 17-10-2025; an táng tại hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo Báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng gia quyến.

