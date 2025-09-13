Chia buồn 13/09/2025 12:28

Được tin: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga (nguyên Tổng Biên tập báo Người Lao Động, Đại biểu Quốc Hội khoá XI, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM) sinh năm 1948, xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã từ trần lúc 16 giờ 50 phút ngày 12-9-2025 hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Lễ nhập quan vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15-9-2025.

Lễ viếng từ 7 giờ 30 phút ngày 15-9 đến 7 giờ 15 phút ngày 17-9-2025.

Lễ động quan vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17-9-2025 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Sau đó linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Sala Garden, Long Thành, Đồng Nai.

Đảng ủy Ban Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng gia quyến.