Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành qua đời 04/09/2025 14:35

Theo thông tin từ NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Phạm Thị Thành mất tại nhà riêng vào tối 3-9, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, bà là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012. Bà từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng. Ông cũng là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22-8-1945.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập đoàn văn công Trung ương, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên với NSND Đào Mộng Long. Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc. Khóa học đầu tiên có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế. Ngay từ bé, bà đã ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật.

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc. Bà đạo diễn cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…