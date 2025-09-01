Diễn viên Ngọc Trinh qua đời, Nghệ sĩ Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, xót xa 01/09/2025 22:01

(PLO)- Nghệ sĩ Quyền Linh cùng đông đảo nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi của diễn viên Ngọc Trinh, một người em, người chị hiền lành đáng kính trong nghề.

Diễn viên Ngọc Trinh của phim Mùi ngò gai đột ngột qua đời ở tuổi 52 vào trưa 1-9.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu kịch với các vai diễn như Bé Ba (Đời như ý), Miên (Búp bê không biết khóc), Xeo (Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình)… diễn viên Ngọc Trinh còn được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình trong đó gây ấn tượng nhất là vai Vy trong phim Mùi ngò gai (2006) - dự án truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

NSƯT Ngọc Trinh (1974-2025). Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh dành tâm huyết cho công tác đào tạo. Nữ diễn viên là giảng viên Trường Đại học Văn Lang, đồng thời thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Ngọc Trinh khiến bạn bè đồng nghiệp và những khán giả yêu mến không khỏi bàng hoàng, xót xa

Tiếc thương một người em hiền lành, người chị đáng kính

Tham dự tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh tối 1-9, chia sẻ với PLO, nghệ sĩ Quyền Linh cho biết mình và diễn viên Ngọc Trinh hợp tác với nhau rất nhiều đặc biệt là kịch truyền hình, kịch Sài Gòn… cả hai cùng thường gặp gỡ nhau chia sẻ với các dự án chính vì vậy bản thân rất bàng hoàng khi nhận được tin nữ diễn viên qua đời.

"Với tôi Trinh là một người rất lạc quan, tự tin, tích cực lắm, một người đàng hoàng, tử tế dễ thương vô cùng. Nhận được tin Trinh mất thật sự tôi rất bàng hoàng, chính tôi và các đồng nghiệp ai cũng chỉ biết kêu “Trời ơi!” tại vì không ai tin mình đã mất đi một người đồng nghiệp hiền lành như vậy" – nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ.

Diễn viên Ngọc Trinh được yêu mến bởi sự hiền lành, dí dỏm và lạc quan. Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi cũng bàng hoàng tiếc thương "Tiễn biệt em. Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản... Những dấu ấn và vai diễn nghệ thuật và kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người".

"Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng! Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh và các fans của em ấy! Trinh đi an lành nhé! Chào em" – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết.

"Bạn hẹn mình 2 lần, nói lâu quá rồi không gặp. Mình nói đang bận, chờ mình quay xong phim sẽ gặp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở, có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa" – nghệ sĩ Hữu Tiến xót xa.

"Chị là người chị đầu tiên em diễn vở kịch đầu tiên Nữ sinh tại Đoàn kịch Trẻ năm 1994,1995. Vở kịch mà là kỷ niệm đến phút cuối chị vẫn nhắc về ba chị em mình. Chào chị tiễn biệt chị" – nghệ sĩ Việt Hương viết trên trang cá nhân.

Những hình ảnh lúc mới vào nghề của Ngọc Trinh

Nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng viết: "Cuộc đời sao mà vô thường đến thế. Mới Giỗ Tổ năm rồi còn gặp chị, còn nói chuyện cùng nhau… Giỗ Tổ năm nay thiếu chị rồi. Chị đi trong một chiều mưa buồn đến thế. Tạm biệt Vy của 'Mùi ngò gai', tạm biệt Rồi của 'Ra giêng anh cưới em'. Tuổi thơ của em nhớ hoài hai vai diễn đó, Chị đi nhé… an yên và thanh thản chị Trinh nhé".

Những dở dang với sân khấu

Theo nghệ sĩ Quyền Linh, mình và diễn viên Ngọc Trinh ngồi với nhau cách đây một tháng hơn để chia sẻ với nhau nhiều dự định, tâm huyết của mình.

"Ngọc Trinh có chia sẻ với tôi, bản thân có một giấc mơ là làm một sân khấu riêng sân khấu kịch, Trinh có một vài kịch bản ấp ủ. Không chỉ vậy, Trinh cũng đang chuẩn bị bảo vệ Thạc sĩ nữa, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt vậy mà Trinh ra đi đột ngột quá" - nghệ sĩ Quyền Linh ngậm ngùi chia sẻ.

Nữ diễn viên còn đang dang dở với dự án tốt nghiệp Thạc sĩ. Ảnh: FBNV

Không chỉ tiếc thương, đồng nghiệp còn nhắc đến những dự định còn dang dở của Ngọc Trinh. Nghệ sĩ Hạnh Thúy nghẹn ngào chia sẻ về tâm nguyện cuối đời của đàn chị.

"Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật" - nghệ sĩ Hạnh Thúy viết.