Diễn viên Ngọc Trinh của phim 'Mùi ngò gai' đột ngột qua đời 01/09/2025 20:22

(PLO)- Diễn viên Ngọc Trinh của phim "Mùi ngò gai" qua đời đột ngột ở tuổi 52 khiến cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Thông tin với PLO, NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, cho biết diễn viên Ngọc Trinh, nữ diễn viên của phim Mùi ngò gai đã qua đời ở tuổi 52 vào lúc 11 giờ trưa hôm nay 1-9.

"Việc ra đi của diễn viên Ngọc Trinh đột ngột, Chưa có thông tin xác thực về nguyên nhân nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời. Hiện Hội sân khấu TP.HCM hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nữ nghệ sĩ" – NSND Trịnh Kim Chi nói.

Diễn viên Ngọc Trinh (1974-2025). Ảnh: FBNV

Tối 1-9, trang cá nhân của NSƯT Ngọc Trinh bất ngờ đăng cáo phó của chị với thông tin qua đời vào lúc 11h30 ngày 1-9, hưởng dương 52 tuổi.

Linh cữu diễn viên Ngọc Trinh quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2 quận 10 (cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan vào 19h ngày 1-9. Lễ động quan vào 14h ngày 4-9, sau đó sẽ được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa.

Khi đăng thông tin này lên Facebook, trang cá nhân của diễn viên Ngọc Trinh chỉ viết: "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin", ngoài ra không có thêm một thông tin nào. Ở phần bình luận, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng.

Diễn viên Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật.

Từ nhỏ, diễn viên Ngọc Trinh yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi đang học Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (TP HCM), NSƯT Bạch Lan - bấy giờ là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố - mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao.

Diễn viên Ngọc Trinh từng là diễn viên Sân khấu 135, sân khấu 5B, sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân. Ngọc Trinh từng cùng Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên lập Nhóm hài Lê Giang - Ngọc Trinh và nhận được nhiều lời mời biểu diễn.

Diễn viên Ngọc Trinh theo học văn hóa và kịch tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), khởi đầu sự nghiệp ở Đoàn kịch trẻ Thành phố của NSƯT Bạch Lan, sau đó là 135 Hai Bà Trưng của nghệ sĩ Phước Sang và sân khấu 5B của nghệ sĩ Hồng Vân, về sau nữa là sân khấu kịch Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân…

Diễn viên Ngọc Trinh được khán giả biết đến nhiều nhất với phim truyền hình Mùi ngò gai và vở kịch Trái tim nhảy múa.

Năm 2006, diễn viên Ngọc Trinh đóng vai chính trong phim truyền hình Mùi ngò gai, bộ phim giúp chị được đông đảo khán giả yêu mến.

Từ năm 2009, diễn viên Ngọc Trinh về làm diễn viên tại Sân khấu Thế giới trẻ, bắt đầu diễn nhiều dạng vai hơn, trong đó có vai Bé Ba trong vở Đời Như Ý. Sau đó, Ngọc Trinh bắt đầu làm công việc "bà bầu" sân khấu cũng như đi học thêm chuyên ngành đạo diễn.

Trước khi qua đời, Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của Trường đại học Văn Lang.

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng làm giáo viên thỉnh giảng trường Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và một số trung tâm đào tạo diễn viên.

Năm 2019, diễn viên Ngọc Trinh được phong danh hiệu NSƯT.

Ngọc Trinh cũng đoạt hai giải Mai Vàng trong sự nghiệp vào năm 2007 và 2015.