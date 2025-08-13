Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời 13/08/2025 11:28

(PLO)- Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 sau thời gian chống chọi với bệnh tật, sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Bình Tinh thông tin, nghệ sĩ Bắc Hải đã qua đời ở tuổi 55 vào 7 giờ sáng nay 13-8 sau thời gian điều trị nhiều bệnh.

Nghệ sĩ Bắc Hải (1970-2025). Ảnh: Tư liệu

Nghệ sĩ Bắc Hải, tên thật là Vũ Bắc Hải, sinh năm 1970, bước vào con đường nghệ thuật từ thập niên 1990. Với dáng người cao gầy, gương mặt hài hước, anh thường đảm nhận các vai kép nhì, kép ba, phụ họa cho Bảo Chung, Hồng Tơ, Hoài Linh, Bình Tinh…

Nhờ Hồng Tơ giới thiệu đến đạo diễn Trần Văn Sáu, người chịu trách nhiệm về chương trình truyền hình Trong nhà ngoài phố hấp dẫn nhất thập niên 1980-1990, Bắc Hải được lên truyền hình. Duyên hài đã giúp anh được các đạo diễn của chương trình tín nhiệm, mời vào rất nhiều vở khác nhau.

Năm 2005, nhờ tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala cười đóng chung với Hồng Tơ, Bắc Hải trở thành gương mặt được khán giả yêu thích. Sau đó khi sân khấu hài kịch xuống dốc, anh đi diễn ít hơn, sự nghiệp cũng sa sút từ đó.

Để mưu sinh, vợ chồng Bắc Hải - Kim Thắm cùng nhau kinh doanh nhưng thua lỗ, mất hết vốn, phải về quê sống để giảm chi phí.

Cộng thêm việc Bắc Hải mắc nhiều bệnh, cuộc sống của vợ chồng ngày càng khốn khó. Con trai mới lớp 6 phải thôi học còn chị Thắm vì chăm chồng mà dừng công việc buôn bán.

Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải ngày càng sa sút. Năm 2022, anh nhập viện cấp cứu vì xơ gan, suy thận. Tuổi 55, nam nghệ sĩ không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn; từng hôn mê sâu 10 ngày liền.

Do kinh tế kiệt quệ, Bắc Hải không được chữa trị tốt. Vài tháng trước, bệnh tình anh trở nặng nhưng không đủ tiền nhập viện, chỉ có thể dùng thuốc Nam lấy ở An Giang.

Sự ra đi của nghệ sĩ hài Bắc Hải khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng, xót xa. Trên trang cá nhân, Bình Tinh chia sẻ cô nhận tin từ chị Kim Thắm báo tin nam nghệ sĩ qua đời.

Vợ nghệ sĩ Bắc Hải đã khóc khi nói với Bình Tinh rằng Bắc Hải có nhắn, anh qua đời nhờ Bình Tinh lo hậu sự giùm anh vì gia đình hoàn cảnh đơn chiếc, nghèo khó. "Anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất" – nghệ sĩ Bình Tinh viết.

Nghệ sĩ Bắc Hải từng diễn chung sân khấu với Hoài Linh, Bình Tinh.

Nghệ sĩ Hồng Tơ đăng tải đoạn clip từng đi diễn cùng Bắc Hải, nghẹn ngào viết lời tiễn biệt: "Dư âm vẫn còn đây, nhưng từ giờ trở đi mãi mãi chỉ còn là dư âm. An nghỉ nha em trai". Một đồng nghiệp bày tỏ: "Em không tin đây là sự thật mới, ít hôm em vào xem anh diễn. Nay nghe tin anh mất em không tin luôn. Vĩnh biệt anh trai. An nghỉ nha anh, sẽ không còn đau nữa. Em xin chia buồn cùng chị Kim Thắm và gia đình".