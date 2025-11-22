4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung 22/11/2025 15:47

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Chiều hôm qua (21-11), Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành công văn chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực Trung Bộ. Trong chỉ đạo này, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định thành lập năm đoàn công tác do các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp dẫn đầu, đến kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Trước mắt, Bộ Chính trị giao một số địa phương hỗ trợ trực tiếp về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho những tỉnh chịu tác động nặng nhất của mưa lũ. Cụ thể: TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ ở xã Diên Điền, Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Có thể thấy, Bộ Chính trị kích hoạt một cơ chế trợ giúp đặc biệt, huy động trực tiếp bốn địa phương có năng lực tài chính mạnh nhất cả nước “chia lửa” cho bốn tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng, đòi hỏi phương thức ứng phó nhanh hơn, mạnh hơn và sát thực tế hơn.

Ngay sau chỉ đạo, các “đầu tàu kinh tế” đã lập tức hành động. Tinh thần nghĩa tình được kích hoạt tức thì, vật lực được chuẩn bị, hàng hóa được gói ghém, đoàn cán bộ lên đường xuyên đêm về các rốn lũ miền Trung.

Sáng 22-11, nhìn từ trên cao, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm trong biển nước mênh mông. Hàng ngàn ngôi nhà bị nước lũ bủa vây, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chỉ đạo của Bộ Chính trị không chỉ là sự phân công trách nhiệm, mà còn là sự thể hiện mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái ở quy mô quốc gia. Khi những địa phương đầu tàu đứng cạnh các vùng đất đang oằn mình trong nước lũ, đường dây hỗ trợ trở nên nhanh hơn, gọn hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Và thực tế cho thấy, những địa phương được “chọn mặt gửi vàng” đã không để đồng bào thất vọng.

Ngay trong chiều 21-11, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, TP.HCM đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ Khánh Hòa với tinh thần “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại thực tế”. Sức mạnh tổng hợp của TP có truyền thống nghĩa tình được huy động để chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Hà Nội hỗ trợ đồng bào Gia Lai. Ảnh: LÊ KIẾN

Đến sáng 22-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có mặt kịp thời tại Khánh Hòa để trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà con vùng lũ. Cùng ngày, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các địa phương cũng có mặt tại nhiều vùng bị thiệt hại để chỉ đạo và hỗ trợ khẩn cấp.

Sự phân công theo mô hình địa phương mạnh hỗ trợ địa phương khó đã đưa sức mạnh của cả nước đến thẳng nơi đang cần, thông qua những chủ thể đủ năng lực và kinh nghiệm; đồng thời tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải hoặc kéo dài không hiệu quả TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh không chỉ có nguồn lực mạnh mà còn có khả năng tổ chức, điều phối nhanh, quyết đoán.

Con đường đi qua cổng chào xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk giờ mới hiện ra. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Việc TP.HCM song hành cùng Khánh Hòa, Hà Nội đồng hành với Gia Lai hay Quảng Ninh sát cánh với Lâm Đồng vừa thể hiện tình cảm vừa là sự đứng ra bảo vệ thiết thực cho các chuỗi giá trị kinh tế - xã hội.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng tinh thần nghĩa tình, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt đã được thể chế hóa, trở thành một cơ chế vận hành ở tầm quốc gia. Sự hỗ trợ từ bốn trung tâm kinh tế lớn nhất cho thấy sức mạnh Việt Nam không nằm ở từng địa phương riêng lẻ, mà nằm ở khả năng đứng cạnh nhau trong thời khắc khó khăn nhất.

Những năm gần đây, khi thiên tai liên tiếp gây thiệt hại, những đoàn xe cứu trợ nối dài từ Bắc vào Nam đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Nhưng lần này, sự tương trợ được nâng lên một chuẩn mực mới, có phân công rõ ràng, có trách nhiệm cụ thể, có đầu mối hành động và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Bao đời nay, trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai, cả nước vẫn luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Miền Trung ơi, hãy vững vàng bởi chúng ta chưa bao giờ đơn độc!