Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp sức bà con vùng lũ Khánh Hòa 26/11/2025 18:12

(PLO)- Những món quà do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm gượng dậy sau lũ...

Ngày 26-11, đoàn công tác của Báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại các xã Trung Khánh Vĩnh, Diên Lạc và Suối Hiệp, trao những phần quà nghĩa tình do bạn đọc khắp nơi gửi tặng.

Các phần quà trong đợt này gồm 300 triệu đồng tiền mặt cùng 200 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, giúp bà con trang trải trước mắt, mà còn chứa đựng tấm lòng sẻ chia, là nguồn động viên tinh thần để người dân vùng lũ vững vàng hơn trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Phương Châu đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong các chuyến xe hướng về Khánh Hòa. Ảnh: TRẦN MINH

Ấm tình người sau những ngày khó khăn trong lũ dữ

Đường dẫn vào thôn Hòn Lay điểm Soi Mít, thuộc xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa còn vương đầy bùn đất sau trận lũ. Dấu tích của cơn lũ dữ vẫn hiện hữu rõ rệt trên tấm áo lấm lem, thế nhưng ánh mắt bà con đã bừng lên sự lạc quan, rũ bỏ lại phía sau những ngày tháng cơ cực, nhọc nhằn.

Xã Trung Khánh Vĩnh là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh, cách TP Nha Trang (cũ) khoảng 60 km, với hơn 85% dân số là đồng bào Raglai, Ê Đê… Người dân sống chủ yếu bằng trồng trọt. Đợt lũ vừa qua khiến hoa màu hư hại nặng, đời sống người dân càng thêm chật vật.

Người dân xã Trung Khánh Vĩnh tập trung từ sớm tại Nhà cộng đồng Soi Mít để nhận những phần quà nghĩa tình sau trận lũ. Ảnh: TRẦN MINH.

Khi những thùng mì, bao gạo, chai nước sạch và phần quà tiền mặt được trao tận tay, nhiều cụ già run run siết chặt món quà như muốn giữ lấy hơi ấm sẻ chia. Những gương mặt trẻ thơ cũng rạng rỡ, ôm khư khư những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong lúc khó khăn này. Khung cảnh bình dị ấy càng trở nên xúc động bởi sự gắn kết, chia sẻ giữa con người với con người trong hoạn nạn.

Bà Vi Văn Vượng, thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Vi Văn Vượng, thôn Suối Cá, xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến người dân vùng lũ. Bà cho biết khi xã thông báo những hộ khó khăn đến nhận quà, gia đình bà có mặt từ sớm. Nhà có sáu người, những ngày mưa lũ nước dâng nhanh khiến cả nhà phải chạy vội đồ đạc lên cao. “May mắn là không ai bị sao, chỉ mất mát tài sản” - bà Vượng nói.

Đợt ngập vừa rồi khiến căn nhà cấp bốn của bà bị nước tràn vào, nhiều vật dụng hư hại. Gia đình nuôi heo, nhờ chính quyền hỗ trợ đưa đàn heo lên vị trí cao hơn nên chỉ chết vài con. Với bà, từng phần quà nhận được lúc này là sự san sẻ thiết thực để gia đình gượng dậy sau những ngày đầy lo âu.

Bà Cao Thị Liên, thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng ở thôn Suối Cá, bà Cao Thị Liên kể lại đợt lũ vừa qua nước sông dâng bất ngờ khiến nhà bà ngập sâu. Nhà có bảy người, trong đêm cả gia đình phải di chuyển tài sản ra phía sau nhà tránh ngập.

“Bò và cây trồng bị thiệt hại, nhưng người thì ai cũng an toàn, vậy là mừng rồi” - bà Liên chia sẻ.

Giá trị của những gì mất đi không nhỏ, nhưng điều cô trân trọng hơn là sự quan tâm kịp thời từ địa phương, từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM và các nhà hảo tâm.

“Nhận được phần quà lúc khó khăn này, gia đình tôi thấy ấm lòng lắm” - bà Liên nói, tay ôm chặt túi quà được trao như ôm một sự động viên để tiếp tục gắng gượng sau lũ.

Ông Cao Xuân Thoại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết địa phương may mắn không có thiệt hại về người trong đợt lũ vừa qua, tuy nhiên mức độ thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân là rất lớn. Xã đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết và đã gửi báo cáo nhanh lên lãnh đạo tỉnh.

Ông Cao Xuân Thoại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Thoại, ngay sau khi nước rút, địa phương tập trung ưu tiên hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người dân như ăn uống, sinh hoạt, đi lại; đồng thời tổ chức lực lượng dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường và khơi thông các tuyến đường bị chia cắt.

Từng món quà đều là tâm huyết của bạn đọc gửi gắm Từng món quà đều là tấm lòng của bạn đọc gần xa, được Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận, phân loại và chuyển đến tận nơi chỉ với mong muốn giúp bà con vơi bớt phần nào vất vả. Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gói ghém nghĩa tình đồng bào ấm áp, thắp lên niềm tin vào cuộc sống. Qua đó, Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối thiện nguyện tin cậy, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "tương thân tương ái", chung tay cùng cộng đồng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Bà NGUYỄN THỊ THANH TRANG, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi nhận được thông tin Báo Pháp Luật TP.HCM về hỗ trợ quà cho người dân vùng lũ, chính quyền xã đã nhanh chóng chỉ đạo sáu trưởng thôn rà soát danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình bị ngập lụt nặng để bảo đảm lựa chọn đúng 100 trường hợp khó khăn nhất.

“Chúng tôi rất vui mừng khi Báo Pháp Luật TP.HCM kịp thời chia sẻ với bà con. Những phần quà này là nguồn động viên rất lớn trong thời điểm bà con đang khắc phục hậu quả sau lũ” - ông Thoại nói.

Tiếp thêm động lực vượt khó

Chiều 26-11, đoàn công tác của Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đến xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để trao những phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình chính sách, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau đợt lũ vừa qua.

Tại xã Diên Lạc, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn lũ kinh hoàng. Dòng nước dữ dội đã cuốn trôi tài sản, vật dụng tích góp bao năm, để lại cảnh hoang tàn và nỗi đau khó nguôi trong từng gia đình.

Người dân vui mừng vì sự san sẻ kịp thời của báo Pháp Luật TP.HCM: Ảnh: TRẦN MINH

Cụ Mạnh Thị Hòa, 75 tuổi, thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Mạnh Thị Hòa (75 tuổi, thôn Bình Khánh) xúc động kể lại: “Nước lên nhanh lắm, chưa kịp dọn gì thì đã tràn vào hết nhà. Mất sạch rồi. Nhà tôi có sáu người, già có, trẻ nhỏ có… Khi nghe thôn báo có quà hỗ trợ, tôi mừng lắm. Cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và bà con đã nghĩ tới chúng tôi trong lúc khó khăn này".

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng ban MTTQVN thôn Phú Khánh Trung, thay mặt chín gia đình có người khuyết tật nhận quà, vì nhiều hộ không thể tự đến điểm phát do gặp khó khăn trong đi lại sau lũ. Ông Cường cho biết danh sách các hộ được nhận quà do thôn đề xuất, căn cứ vào những tiêu chí cụ thể: gia đình có người khuyết tật, gia đình neo đơn, người già yếu, hoặc các hộ chịu thiệt hại nặng về tài sản.

“Đây là sự động viên rất quý giá trong lúc bà con đang gượng dậy sau thiên tai" - ông Cường nói và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc đã đồng hành cùng thôn trong thời điểm khó khăn.