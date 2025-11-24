Cụ ông 80 tuổi nhận trợ cấp người khuyết tật hàng tháng vẫn trích tiền gửi bà con vùng lũ 24/11/2025 05:45

(PLO)- Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhận trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật với số tiền không nhiều, vợ chồng ông Văn Thành Bảng (80 tuổi, ngụ TP.HCM) vẫn dành ra 1 triệu đồng và gạo để gửi, chia sẻ với bà con vùng lũ.

Những ngày này, khắp TP.HCM, từ ga metro tuyến số 1, trụ sở phường/xã cho đến từng điểm tập kết ở mỗi khu phố, dòng người mang hàng cứu trợ vẫn đều đặn đổ về từ sáng sớm đến tận tối muộn với tấm lòng hướng về bà con vùng lũ miền Trung.

Nhận 1,5 triệu trợ cấp, trích 1 triệu sẻ chia với bà con vùng lũ

Tại khu phố 10 (phường Bình Quới, TPHCM), ông Văn Thành Bảng (80 tuổi) cùng vợ chậm rãi đẩy theo bao gạo 30 kg đến hỗ trợ bà con vùng mưa lũ, kèm 1 triệu đồng tiền trợ cấp người khuyết tật. Hình ảnh hai vợ chồng già, một người mất ánh sáng, khiến nhiều người xúc động.

Ông Văn Thành Bảng cùng vợ đến khu phố hỗ trợ bà con. Ảnh: HN

Ông Bảng từng mắc bệnh đậu mùa ở tuổi đôi mươi, thị lực giảm dần rồi mất hẳn khi vừa 21 tuổi. Đợt bệnh đầu, thị lực chỉ còn một nửa, nhưng gia đình nghĩ ông chỉ đau vặt, tự mua thuốc uống. Khi đưa xuống bệnh viện, bác sĩ cho biết tròng mắt bị teo, chỉ kê vài liều thuốc giảm đau, không còn khả năng cứu chữa.

Không thể đi làm, gia cảnh lại khó khăn, ông chỉ quanh quẩn trong nhà, tìm đến cây đàn làm chỗ dựa tinh thần. Qua những ngày tự học, ông trở thành nhạc sĩ, nhưng thời bao cấp khó khăn, ông buộc phải từ bỏ nghề và mở một xe buôn bán nhỏ để mưu sinh.

Ngồi kế bên vợ mình, ông khẽ nắm tay bà: “Không có bả chắc tôi không làm được gì hết”.

Đại diện khu phố tiếp nhận nhu yếu phẩm của ông Bảng. Ảnh: HN

Những ngày gần đây, khi khu phố phát động quyên góp, ông mang phần gạo gia đình vẫn trữ để phòng khi mưa gió, triều cường tới điểm tập kết. Dù không có họ hàng ở vùng lũ, ông vẫn xót xa khi thấy cảnh nhà cửa ngập sâu, người dân thiếu thốn chỗ ở và nước sinh hoạt.

Hiện hai vợ chồng không có lương hưu, ông chỉ nhận 1,5 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng. Thế nhưng, ông vẫn trích 1 triệu đồng gửi tặng bà con và góp thêm gạo khi nghe thông tin khu vực không còn thiếu quần áo, rồi nhìn bà ngồi kế bên: “Phần còn lại, tôi cùng bà xã sống qua ngày là đủ”.

Lặng lẽ chuẩn bị đón xe đến vận chuyển hàng hóa, ông Võ Quang Phúc, Bí thư Chi bộ khu phố 10 (phường Bình Quới) cho biết địa phương bắt đầu tiếp nhận hàng cứu trợ từ ngày 20-11, ngay sau khi phường phát động.

Trong lúc bà con lần lượt mang mì, nước và nhu yếu phẩm đến điểm tập kết, việc ông Bảng cùng vợ âm thầm mang theo bao gạo 30kg và số tiền trợ cấp của mình đến hỗ trợ khiến nhiều người trong khu phố bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của ông.

Lực lượng tham gia đóng gói, bốc xếp hàng cứu trợ phần lớn đều là các cô chú 60-70 tuổi. Ảnh: HN

Chỉ sau hơn một ngày, khu phố đã gom được 400-450 thùng mì, hơn 200 thùng và lốc nước, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tính đến 15 giờ chiều nay, lực lượng tình nguyện đã tổ chức ba chuyến xe, mỗi xe chở khoảng 1,2 tấn hàng. Toàn bộ số hàng sẽ được đưa lên Ủy ban MTTQ TP.HCM để tập kết, sau đó chuyển bằng xe lớn đến vùng lũ.

“Chúng tôi đã nhắn bà con sắp xếp quần áo theo từng nhóm: trẻ em, phụ nữ, nam giới… để khi chuyển đến chỉ việc tiếp nhận. Nhưng khi hàng về, khu phố vẫn phải phân loại thêm để bảo đảm gọn nhất” - ông Phúc nói.

Điều đặc biệt ở khu phố 10 những ngày này là lực lượng tham gia đóng gói, bốc xếp hàng cứu trợ phần lớn đều là các cô chú 60-70 tuổi. Một vài người trẻ chỉ có thể tranh thủ ghé qua sau giờ tan ca. Dù tuổi cao, họ vẫn nhanh nhẹn, xông xáo, miệt mài làm việc để kịp gửi từng thùng hàng lên tuyến đầu vùng lũ.