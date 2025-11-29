Hàng trăm thanh niên TP.HCM tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ 29/11/2025 10:05

(PLO)- Nhiều nhóm thanh niên tình nguyện TP.HCM đã có mặt tại các vùng bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ bà con ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Những ngày gần đây, hàng trăm thanh niên tình nguyện từ TP.HCM đã đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân.

Tình nguyện viên nhanh chóng triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường và sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường: Tiểu học Diên Sơn, THCS Trần Nhân Tông...

﻿ ﻿ Rất nhiều dụng cụ hư hỏng được thanh niên hỗ trợ dọn dẹp.

Ngoài ra, các tình nguyện viên vận chuyển 580 phần nhu yếu phẩm thiết yếu trao cho thanh, thiếu nhi tại các xã Khánh Vĩnh và Diên Khánh (Khánh Hòa); đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM trao tặng những phần quà an sinh tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh.

Song song đó, các đội hình tình nguyện tiếp tục vận chuyển và trao hơn 2.200 phần nhu yếu phẩm cho thanh, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các xã Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lạc, Diên Điền và các phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng cũng đẩy nhanh tiến độ cải tạo môi trường tại Trường mầm non Diên Khánh để sớm đưa trường lớp trở lại hoạt động.

Bà Đặng Lê Kim Trâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), cho biết trường đã được dọn dẹp khoảng 80% sau mưa lũ.

"Lực lượng thanh niên tình nguyện TP.HCM hỗ trợ quét dọn các phòng học bị bùn, nước ngập, thu dọn bàn ghế, hồ sơ, sổ sách và cào bùn…" - bà Trâm nói.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp tại Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo bà Trâm, trường phải mất 4 ngày để hoàn tất công tác vệ sinh và có rất nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ.

Chiều 27-11, trường tiếp tục họp giáo viên để triển khai dọn dẹp lần nữa, chuẩn bị cho học sinh trở lại lớp. Các phòng học đã cơ bản ổn định, nhưng hồ sơ tại các ban, phòng vẫn cần thời gian xử lý thêm. Trường cũng đang phát vở cho học sinh từ nguồn hỗ trợ của nhiều đơn vị.

Trường có 1.023 học sinh. Hiện đã thống kê được khoảng 580-600 học sinh bị hư hỏng hoàn toàn sách vở, dự kiến con số còn tăng do một số phụ huynh chưa kịp phản hồi thông tin từ Zalo trường.

“Chiều nay trường đã chia xong hơn 5.000 quyển vở để sáng mai học sinh lên nhận. Mỗi em sẽ được cấp trước 10 cuốn theo số môn học để kịp quay lại trường” - bà Trâm thông tin và cho biết trường đang dự kiến đón học sinh trở lại vào sáng thứ Hai tuần sau (1-12).

Ngoài thiệt hại về vật chất, trường cũng rà soát hoàn cảnh các học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ, đặc biệt là trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc mất cha mẹ. Hiện danh sách tạm thời có 50-60 em để kịp thời thông tin đến các đơn vị hỗ trợ.

Lực lượng cũng đẩy nhanh tiến độ cải tạo môi trường tại các trường học.

Trao đổi với PLO, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết đoàn tình nguyện gồm 150 thành viên đã có mặt tại Khánh Hòa từ ngày 23-11. Các lực lượng thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và trao khoảng 5.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh.

Theo anh Khoa, đoàn tập trung thực hiện tiếp nhận, phân loại, vận chuyển và trao tận tay nhu yếu phẩm cho học sinh, thiếu nhi và người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhất là vùng xa.

Ngoài ra, các nhóm thanh niên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại các trường tiểu học theo điều động của Tỉnh đoàn Khánh Hòa, phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Song song đó, đoàn đã tập huấn kỹ năng làm công tác tình nguyện và kỹ năng ứng phó thiên tai cho thanh niên, sinh viên địa phương.

Được biết, đội hình lần này gồm 50 thành viên chuyên về cứu hộ, cứu nạn được đào tạo bài bản, 50 huấn luyện viên cấp 1 trung ương và 50 đoàn viên, sinh viên xung phong, đảm bảo lực lượng triển khai hiệu quả tại các điểm đến.