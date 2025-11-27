Bà con vùng lũ bật khóc trước tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM 27/11/2025 14:57

(PLO)- Nhận quà từ Báo Pháp Luật TP.HCM và doanh nghiệp mang đến trị giá hơn 1 tỉ đồng, bà con vùng lũ Phú Yên cảm động rơi nước mắt...

Sáng 27-11, Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tiếp tục đến với người dân xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Cụ thể, đoàn do Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh, Hội Hô hấp TP.HCM, Văn phòng đại diện Hội Phổi Việt Nam tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần SECUREPOWER và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho người dân thôn Thạch Tuân 2.

Người dân rưng rưng nước mắt...

Xã Đông Hòa và phường Hòa Xuân là hai trong hàng chục xã ở tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) bị cô lập, chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Sau lũ, bà con gặp vô vàn khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống.

Tại đây, đoàn đã trao 150 suất quà, gồm thuốc men, vật dụng y tế, nhu yếu phẩm và phong bì 1.000.000 đồng/suất. Tổng giá trị mỗi suất quà trị giá gần 1.500.000 đồng.

Mỗi suất quà trị giá gần 1.500.000 đồng.

Nhận quà từ đoàn cứu trợ, ông Lê Bê (63 tuổi, thôn Thạch Tuân 2) cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua cuốn trôi của ông tất cả. Bốn con bò, đàn gà, vịt, lúa thóc và vật dụng trong gia đình không còn.

Sáng 27-11, đi cùng đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM đến rốn lũ Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SecurePower, chia sẻ: “Nhìn cảnh đau thương, mất mát, lúa trộn với bùn non, nhà cửa tan tác…, tôi thật sự không thể cầm được nước mắt”. Ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SecurePower chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Phú Yên (cũ). Ảnh: NGUYỄN CHÂU Và ông Nhân đã quyết định hỗ trợ thêm một số tiền để Báo Pháp Luật TP.HCM chuyển đến bà con vùng lũ. Số tiền này được trao cho bà con Khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi chịu thiệt hại nặng nề và đang rất cần nguồn lực để khôi phục cuộc sống. THẢO HIỀN

"Sau lũ tôi không còn gì, quá sức khó khăn, có thể coi như màn trời chiếu đất. Rất mong các cấp, đồng bào cả nước quan tâm", ông Bê xúc động, cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và doanh nghiệp đồng hành quan tâm đến người dân vùng lũ.

Tương tự, ông Dương An (69 tuổi, ngụ thôn Thạch Tuân 2) cho biết, gia đình đang rất khó khăn, chật vật làm lại từ đầu. "Toàn bộ tài sản trôi hết, rất trân quý tấm lòng của mọi người hướng đến người dân vùng lũ, chúng tôi biết ơn rất nhiều", ông An chia sẻ.

Trong trận lũ lịch sử, nhà Phạm Thị Thu (60 tuổi) ngập tới mái nhà suốt ba ngày. Bà Thu mắc bệnh, ngâm nước nhiều ngày khiến bệnh tình càng thêm nặng.

“Giờ nhận thuốc đau đầu nhức mỏi tay chân rất cần. Mấy hôm nay đi mua thuốc mà không có, mà cũng mất nhiều tiền. Món quà đến đúng lúc tôi rất cần, cảm ơn Báo Pháp Luật TPHCM giúp đỡ chúng tôi” - bà Thu nói.

Bà Thu xúc động, rớm nước mắt.

Ông Bê cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và doanh nghiệp đồng hành.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, trao quà cho người dân.

Bà Trần Thị Sang (45 tuổi) cho biết cơn lũ lịch sử quét qua khiến gia đình bà tan nát, toàn bộ tài sản, thiết bị hư hỏng. Bản thân bà mắc bệnh, không đủ sức khỏe lao động để bắt đầu lại, rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Mong bà con sớm ổn định cuộc sống

Trận lũ lịch sử quét qua các xã vùng trung du Đắk Lắk gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho người dân. Sau lũ, hầu hết người dân mất sạch tài sản, trắng tay.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển động viên người dân gặp khó khăn sau lũ.

Tại buổi trao quà sáng nay, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ Ban Biên tập, Tòa soạn và toàn thể phóng viên, người lao động, đặc biệt là bạn đọc, các đơn vị đồng hành của báo rất xót xa, đồng cảm với bà con vùng lũ.

"Chúng tôi biết bà con rất khó khăn trong việc tái thiết cuộc sống, Báo Pháp Luật TP.HCM làm cầu nối kết nối tấm lòng thơm thảo bạn đọc cả nước. Biết rằng phần quà của báo và bạn đọc sẽ không bù đắp được những mất mát, nhưng hy vọng sẽ góp chút sức nhỏ cùng bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống" - nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói.

Phần quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và túi thuốc.

Ông Tô Duy Khâm, thành viên đoàn cứu trợ, cho hay những khó khăn bà con đang đối mặt rất lớn. Nhiều hoàn cảnh, gia đình lâm cảnh trắng tay, loay hoay tìm nơi bắt đầu.

“Chúng tôi đến đây để chia sẻ, đồng hành với bà con. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, làm lại từ đầu” - ông Khâm nói.

50 người dân thôn Thạch Tuân 2 nhận quà của đoàn cứu trợ.