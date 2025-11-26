Bạn đọc Pháp Luật TP.HCM gửi 1 tấn gạo và áo mới tới bà con miền Trung

Những ngày qua, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phát động chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”, nhiều đơn vị, cá nhân đã gửi tiền cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào miền Trung.
Sau 3 chuyến xe xuất phát vào ngày hôm qua (25-11) thì hôm nay báo tiếp tục nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân.
Một bạn đọc ở Tây Ninh chở một tấn gạo cùng dầu ăn đến trụ sở Báo vì nghe tin người dân vùng lũ đang rất cần gạo. Chiều muộn, anh Đỗ Thanh Tùng cùng vợ tất tả chở 3 túi đồ đến, chị vợ thỏ thẻ “Đây là đồ lót chị mới mua, nhiều người sẽ cần!”.
Cũng trong hôm nay, nhóm người hâm mộ của ca sỹ S.T Sơn Thạch đã gửi hơn 1.800 chiếc áo mới để nhờ Báo chuyển đến người dân miền Trung. Đây là những chiếc áo từ hội người hâm mộ nghệ sĩ S.T Sơn Thạch đóng góp thông qua lời kêu gọi chiến dịch “10.000 chiếc áo mới cho bà con” của ca sỹ S.T Sơn Thạch.
Ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ trên trang fanpage “Việc lựa chọn quần áo mới để gửi tặng cho bà con lúc này ngoài việc sưởi ấm thì S.T cũng mong rằng cảm giác mặc một chiếc áo mới trong những ngày khó khăn như một niềm vui nho nhỏ mà S.T và các bạn fan hâm mộ có thể làm được lúc này”.
Thương lắm Miền Trung ơi!
Từng phần quà mà bạn đọc gửi về báo Pháp Luật TP.HCM đã được đội ngũ PV, biên tập viên và người lao động của báo tập kết, chuyển lên chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung.
Chuyến xe đã lăn bánh; mang theo tấm lòng sẻ chia của bạn đọc, kiều bào, các nhà hảo tâm cùng tập thể báo, kịp thời mang đến, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Trong tuần này, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến các địa điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để trao tiền và các phần quà gồm thuốc men, tập vở cùng các nhu yếu phẩm khác.
Hoạt động sẽ hỗ trợ người dân tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 1 tỉ đồng cùng các phần quà, giúp các gia đình bị thiệt hại nặng ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của đông đảo bạn đọc gần xa. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ là cầu nối đến đúng nơi, đúng người, kịp thời và trọn vẹn. Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR kèm nội dung: Họ và tên + Ủng hộ đồng bào miền Trung.