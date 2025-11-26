Bạn đọc Pháp Luật TP.HCM gửi 1 tấn gạo và áo mới tới bà con miền Trung 26/11/2025 19:38

(PLO)- Hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được gạo, quần áo mới từ bạn đọc khắp nơi gửi về để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Những ngày qua, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phát động chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”, nhiều đơn vị, cá nhân đã gửi tiền cùng nhu yếu phẩm hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào miền Trung.

Sau 3 chuyến xe xuất phát vào ngày hôm qua (25-11) thì hôm nay báo tiếp tục nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Một bạn đọc ở Tây Ninh chở một tấn gạo cùng dầu ăn đến trụ sở Báo vì nghe tin người dân vùng lũ đang rất cần gạo. Chiều muộn, anh Đỗ Thanh Tùng cùng vợ tất tả chở 3 túi đồ đến, chị vợ thỏ thẻ “Đây là đồ lót chị mới mua, nhiều người sẽ cần!”.

Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được gạo, quần áo từ các mạnh thường quân gửi đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Cũng trong hôm nay, nhóm người hâm mộ của ca sỹ S.T Sơn Thạch đã gửi hơn 1.800 chiếc áo mới để nhờ Báo chuyển đến người dân miền Trung. Đây là những chiếc áo từ hội người hâm mộ nghệ sĩ S.T Sơn Thạch đóng góp thông qua lời kêu gọi chiến dịch “10.000 chiếc áo mới cho bà con” của ca sỹ S.T Sơn Thạch.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch chia sẻ trên trang fanpage “Việc lựa chọn quần áo mới để gửi tặng cho bà con lúc này ngoài việc sưởi ấm thì S.T cũng mong rằng cảm giác mặc một chiếc áo mới trong những ngày khó khăn như một niềm vui nho nhỏ mà S.T và các bạn fan hâm mộ có thể làm được lúc này”.