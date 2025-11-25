Ngọn lửa tình người sưởi ấm miền Trung 25/11/2025 12:28

(PLO)- Giữa lũ dữ miền Trung, những hành động giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đang thắp lên hy vọng và sưởi ấm lòng người.

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ, khi nước bạc cuốn trôi mái nhà, ruộng vườn và cả sự bình yên vốn quen thuộc, vẫn le lói những ngọn lửa ấm áp của tình người âm thầm thắp sáng.

Đó là những dòng thư tay viết vội dán trên thùng nước suối, gửi gắm lời nhắn “hãy vững lòng” từ một người xa lạ; là dáng người phụ nữ lặn lội trong mưa gió mang tặng một chiếc nồi mới, chỉ mong một gia đình có được bữa cơm nóng giữa những ngày khó khăn; và đâu đó giữa phố xá hối hả, là anh tài xế xe công nghệ lặng lẽ từ chối nhận tiền cuốc xe, dùng số tiền đó quy đổi ra sách vở chuyển thành chút sẻ chia gửi về bà con vùng lũ.

Những nghĩa cử tưởng chừng thật nhỏ bé ấy, giữa dòng nước lũ lạnh lẽo, lại trở thành những ngọn lửa ấm nồng của tình người, sưởi dịu trái tim bao người. Để chúng ta tin rằng trong hoạn nạn, tình thương vẫn đủ sức xoa dịu những mất mát mà bão lũ gieo rắc.

Lá thư gửi vùng lũ trên thùng nước khoáng

Trong một container hàng từ TP.HCM gửi ra vùng lũ, giữa những thùng nhu yếu phẩm xếp chồng lên nhau, có một thùng nước khoáng nổi bật bởi tờ giấy viết tay dán vội, ký tên “Trần Quang Thành”, là “người Nghệ An”. Ai đi ngang qua cũng dừng lại vài giây, lặng lẽ đọc những dòng chữ giản dị ấy.

Lá thư được dán trên thùng nước khoáng

Không biết người viết là ai; chỉ từ cách diễn đạt mộc mạc, người ta đoán có lẽ anh cũng là một lao động xa quê, phải rời nhà đi làm ăn nơi khác. Nét chữ hơi nghiêng, hơi vội, như được kê tạm ngay trên thùng hàng, nhưng lại ấm áp một cách lạ lùng. Có lẽ giữa bộn bề công việc, anh vẫn không thôi nghĩ về quê nhà, về những lần bão lũ quét qua, về những người thân và xóm giềng từng trải qua mất mát, để rồi thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với bà con đang gặp nạn.

Thùng nước anh gửi đi không phải món quà có giá trị lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng rộng mở của một người xa xứ vẫn luôn hướng về nơi mình đã lớn lên, về những phận người đang chật vật trước thiên tai.

Lời nhắn của anh, viết vội mà chân thành, như một bàn tay đặt nhẹ lên vai đồng bào miền Trung: "Kính gửi bà con Miền Trung thân yêu! ​Mình là một người Nghệ An xa quê, không giàu có gì, nhưng trái tim luôn hướng về bà con mỗi khi mưa lũ về. Mình hiểu những ngày gian khó ấy! Mùa lũ ngập nước, tài sản trôi theo dòng lũ, cả nhà chỉ biết ôm nhau lo lắng chờ trời sáng, những đêm thức trắng để canh lũ, lo cho con cái và người thân. Món quà này tuy nhỏ, nhưng là cả tấm lòng của một người con xa quê, mong rằng sẽ mang đến chút ấm áp, một phần hy vọng, giúp bà con vượt qua khó khăn những ngày trước mắt. Mình cầu mong mỗi bữa ăn, mỗi đêm ngủ, bà con đều có chút bình yên và sức lực để vượt qua thiên tai. ​Chúc bà con luôn mạnh khỏe, bình an, sớm ổn định cuộc sống. Miền Trung ơi, hãy vững lòng, cố lên! ​Mình luôn nghĩ về bà con và cầu mong bình an đến từng mái nhà, từng gia đình. ​Thân ái ​Trần Quang Thành”

Giản dị vậy thôi, nhưng đủ để làm ấm cả một góc lòng giữa những ngày nước lũ bủa vây.

Gom vở giúp học sinh vùng lũ

Tối 24-11, giữa những con đường tấp nập ở TP.HCM, nhiều người bất chợt chú ý đến một tài xế xe công nghệ đeo tấm bảng nhỏ sau lưng với dòng chữ giản dị: Xin được đổi toàn bộ tiền cuốc xe thành sách vở gửi tặng học sinh vùng lũ. Người tài xế ấy là Tuấn, phía sau xe chở theo một thùng carton buộc chắc, nặng trĩu nhưng chứa đầy tấm lòng.

Anh Tuấn chia sẻ vài ngày nay anh vẫn chạy xe như bình thường, nhưng không nhận tiền từ khách. Toàn bộ số tiền lẽ ra thu được từ mỗi cuốc xe, anh đều dành lại để mua vở gửi đến những trẻ em đang cần. “Mỗi ngày chạy được bao nhiêu là em đổi hết thành vở. Gom được chút nào gửi chút đó”, anh nói, giọng giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình.

Tài xế Tuấn gom tiền cuốc xe đổi ra sách vở gửi học sinh vùng lũ. Ảnh: AN NHIÊN.

Trong thùng carton, anh Tuấn đã gom được khoảng 200 cuốn vở. Anh cũng cho biết sẽ vào điểm tiếp nhận hỗ trợ tại số 10, Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM gửi trọn số vở ấy cho chương trình hướng về miền Trung.

Hành động lặng lẽ của anh Tuấn giữa nhịp sống hối hả, giữa dòng xe đông đúc không rầm rộ, không cần lời khen ngợi, nhưng lại chạm đến lòng người. Một nghĩa cử giản dị, nhưng đủ để thắp lên niềm tin và hơi ấm giữa những ngày miền Trung đang gồng mình chống chọi bão lũ.