Hơn 40 cây xà cừ trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt ở Cần Thơ bị đốn hạ 15/12/2025 10:52

(PLO)- Theo UBND phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ qua công tác nắm tình hình và kiểm tra, Công an phường phát hiện có khoảng 42 cây xà cừ và một số cây khác loại bị đốn hạ.

UBND phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ vừa có báo cáo về vụ nhiều cây xà cừ bị đốn hạ ở khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Theo đó, UBND phường Sóc Trăng cho biết ngày 8-12, sau khi nhận được phản ảnh của người dân, phía Phường đã giao Công an phường tiến hành kiểm tra, rà soát tại hiện trường. Qua đó, phát hiện nhiều cây xanh bên trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ.

Theo người dân địa phương, các cây xanh vừa bị đốn hạ trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt hầu hết đều còn xanh tốt, tuổi đời rất lâu. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Cũng theo UBND phường Sóc Trăng, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra, Công an phường phát hiện có khoảng 42 cây xà cừ và một số cây khác loại bị đốn hạ. Hiện trạng trên nền đất khu vực gốc cây xuất hiện dấu cắt, gốc cây vừa mới bị đốn (màu gỗ còn tươi), trên đường bê tông lối đi xuất hiện các nhánh cây bị bỏ lại, còn số thân cây đã được vận chuyển mang đi.

“Gần khu vực cây bị đốn hạ không có camera, không phát hiện có người, không có công cụ để đốn hạ, cũng như phương tiện vận chuyển cây bị đốn. Qua nắm nguồn tin từ báo chí, xác minh thực tế tại hiện trường và nguồn cung cấp thông tin từ Sở VH-TT&DL thể hiện một số người đã tổ chức thực hiện đốn hạ 42 cây và đã thực hiện tổng số 7 lượt xe tải để vận chuyển số cây đã đốn hạ” - báo cáo của UBND phường Sóc Trăng nêu.

UBND phường Sóc Trăng cũng cho hay khi phát hiện số cây bị đốn hạ, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch rà soát, thống kê toàn bộ số cây đã bị đốn.

Theo UBND phường Sóc Trăng, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra, Công an phường phát hiện có khoảng 42 cây xà cừ và một số cây khác loại bị đốn hạ. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

UBND phường và Công an phường cũng đã phối hợp với Sở VH-TT&DL, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ xác minh vụ việc. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các ngành chức năng xử lý đảm bảo theo quy định.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn phường Sóc Trăng bày tỏ bức xúc khi thấy nhiều cây xà cừ lớn trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, để lại phần gốc sát mặt đất, toàn bộ thân gỗ đã được chuyển đi.

Theo một người kinh doanh ăn uống gần khu vực này cho biết trước đây khu văn hóa Hồ Nước Ngọt chỉ có chủ trương tỉa cành, tạo tán và chỉ đốn hạ những cây đã chết. Tuy nhiên, các cây vừa bị đốn hạ hầu hết đều còn xanh tốt, tuổi đời rất lâu và được trồng từ khi thành lập khu văn hóa này.