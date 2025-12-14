Cần Thơ công khai 20 bản án hành chính 14/12/2025 14:46

Sở Tư pháp TP Cần Thơ vừa có thông báo công khai danh sách các bản án hành chính, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành hoặc đang trong quá trình thi hành.

Danh sách chi tiết các bản án, quyết định hành chính được Sở Tư pháp TP Cần Thơ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Cần Thơ để bảo đảm tính minh bạch; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc này cũng nhằm phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố. Bạn đọc PLO.VN có thể xem và tải danh sách bản án, quyết định hành chính nói trên tại đây.

TAND TP Cần Thơ xét xử một vụ kiện hành chính. Ảnh: NHẪN NAM

Trước đó, trong tháng 5-2025, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có hai công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ đạo này nhấn mạnh việc tổ chức thi hành kịp thời, nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chậm thi hành bản án, không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Báo cáo của Thi hành án dân sự TP Cần Thơ gửi Thường trực HĐND TP Cần Thơ vào đầu tuần qua cho thấy trong năm 2025 các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước nhận được 21 bản án, quyết định hành chính. Trong đó: có chín bản án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện và 12 bản án chấp nhận (một phần hoặc toàn bộ) yêu cầu khởi kiện.

Các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước phải thi hành 12 bản án. Kết quả, đã thi hành xong ba vụ việc, chưa thi hành xong chín vụ việc.