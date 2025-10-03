HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét, thông qua 13 nghị quyết quan trọng 03/10/2025 10:27

(PLO)- Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, thảo luận 13 tờ trình dự thảo Nghị quyết quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, tài chính, quy hoạch, giao thông, môi trường.

Sáng nay (3-10), HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Mi điều hành kỳ họp.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh điều hành Kỳ họp. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục xem xét, quyết định 13 nội dung quan trọng của tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính, quy hoạch, giao thông, môi trường, như dự thảo nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc.

Dự thảo nghị quyết mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục. Dự thảo nghị quyết biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số người hoạt động không chuyên trách tại UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai năm 2025 sau khi sắp xếp.

Dự thảo nghị quyết về Ủy quyền thực hiện chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Dự thảo nghị quyết mức hỗ trợ đối với người làm việc, người trực tiếp trông coi tại các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang cán bộ - người có công và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và mức chi tiền thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Đồng Nai;ủy quyền thực hiện chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh.