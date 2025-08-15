Quảng Ngãi: Cầu Trà Khúc 3 có tên mới là cầu Phước Lộc 15/08/2025 12:03

(PLO)- Sau nhiều lần họp bàn, cầu Trà Khúc 3, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức có tên mới là cầu Phước Lộc.

Sáng 15-8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7, ông Ngô Văn Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận cho biết, cầu Trà Khúc 3, cây cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi sẽ chính thức mang tên cầu Phước Lộc.

Cầu Phước Lộc là cây cầu vòm thép đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Trọng, sau khi công trình hoàn thành, nhiều phương án tên gọi được đề xuất. Các cơ quan chức năng đã thống nhất chọn tên Phước Lộc vì gắn liền với bến đò Phước Lộc tồn tại từ lâu trên sông Trà Khúc, ngay gần vị trí cầu.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lễ khánh thành cầu Phước Lộc sẽ diễn ra vào ngày 19-8. Đây là cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc. Cầu có tổng chiều dài 710m, rộng 22,9m tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cây cầu có tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng.

Điểm nhấn nổi bật của công trình là ba nhịp vòm ống thép nhồi bê tông, sơn đỏ, kết hợp hệ thống cáp giằng, cáp treo, tạo nên kiến trúc đặc biệt trên sông Trà Khúc. Ngoài ba nhịp vòm, cầu còn 12 nhịp dẫn bằng bê tông cốt thép, mỗi nhịp dài 38m.

Công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương mà còn tạo thêm một điểm nhấn cảnh quan cho khu vực. Người dân địa phương đánh giá đây là cây cầu đẹp, hiện đại và có ý nghĩa kết nối hai bờ.

Trước đó, tháng 4-2025, Hội đồng tư vấn đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Ngãi từng thống nhất chọn tên Hà Thuận. Tuy nhiên, Sở Tư pháp nhận định tên này chưa phù hợp vì không có trong “ngân hàng tên đường và công trình công cộng” của tỉnh. Sau quá trình xem xét, phương án đặt tên Phước Lộc được thông qua nhằm đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với lịch sử, văn hóa địa phương.