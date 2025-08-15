Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động khu vui chơi không đảm bảo an toàn, thu phí bất hợp lý 15/08/2025 06:31

(PLO)- Vào cổng là thu 50.000 đồng dù phụ huynh chỉ vào trông con, nhiều trẻ khi chơi tại khu vui chơi còn bị thương.

Những ngày qua, dư luận Quảng Ngãi xôn xao khi phần lớn diện tích sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh bị rào chắn, biến thành khu vui chơi thu phí. Mức vé 50.000 đồng/người được áp dụng cho cả trẻ em và phụ huynh, ngay cả khi người lớn chỉ vào để trông con.

Nhiều trẻ bị thương khi vui chơi

Chị N (phường Nghĩa Lộ) kể, đưa hai con 4 và 6 tuổi đến chơi. Tuy nhiên, bảo vệ yêu cầu cả phụ huynh muốn vào cũng phải mua vé. “Hai bé còn nhỏ, khu vui chơi lại đông và nhiều trò nguy hiểm nên vợ chồng tôi buộc phải mua thêm 2 vé nữa để vào trông con”, chị N nói.

Khu vui chơi đông đúc nhưng thiếu lực lượng đảm bảo an toàn các trò chơi dẫn đến nhiều trẻ bị thương.

Không chỉ giá vé gây tranh cãi, yếu tố an toàn cũng khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Cách đây 5 ngày, chị NTTV (phường Trương Quang Trọng) đưa con đến đây chơi. Khi bé chuẩn bị leo lên máng trượt khô, bất ngờ bị một trẻ khác trượt xuống tông mạnh, dẫn đến gãy tay. “Bác sĩ yêu cầu chuyển bé ra Đà Nẵng để điều trị. Đơn vị tổ chức không hề xin lỗi hay hỗ trợ gì”, chị V bức xúc.

Khu vui chơi này chính thức hoạt động vào ngày 5-8.

Theo tìm hiểu, ngoài trường hợp con chị V, đã có một số trẻ khác bị chấn thương khi chơi tại khu vui chơi này. Phần lớn các vụ việc đều do thiếu giám sát, không có nhân viên hướng dẫn, kiểm soát an toàn trò chơi.

Tổ chức khu vui chơi thu phí là sai quy định

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động.

Khu vui chơi chiếm phần lớn diện tích của Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Nguyễn Thị Việt Hiển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu Nhà Văn hóa Lao động tạm dừng việc cho thuê sân, để rà soát lại toàn bộ vụ việc.

“Đơn vị thuê tổ chức khu vui chơi là Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện và Dịch vụ Giải trí VN (có trụ sở tại tỉnh Tuyên Quang). Khi cho thuê, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xem xét, thấy họ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do tỉnh Tuyên Quang cấp. Công ty cũng gửi thông báo cho Công an phường, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi”, bà Hiển nói.

Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi rà soát, xác định đơn vị tổ chức khu vui chơi không được phép tổ chức sự kiện lưu động.

Theo Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, bước đầu rà soát cho thấy đơn vị tổ chức khu vui chơi ở sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh không được cấp phép tổ chức sự kiện lưu động. Do đó, việc Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện và Dịch vụ Giải trí VN tổ chức khu vui chơi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi và thu phí là sai quy định.