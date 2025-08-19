Trường lớp miền núi Quảng Ngãi hư hại do mưa lũ, cần cấp tốc sửa chữa 19/08/2025 21:11

(PLO) - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Quảng Ngãi tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua ở khu vực miền núi tỉnh này.

Ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp trực tuyến với nhiều địa phương vùng cao để nghe báo cáo tình hình thiệt hại, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc họp được kết nối đến các xã bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua như xã Tu Mơ Rông, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Plô, Đăk Tờ Kan, Kon Plông, Măng Ri, Măng Đen, Đăk Sao, Dục Nông, Ia Tơi, Ba Tô.

Thiệt hại nặng nề về dân sinh, sản xuất

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, trong tháng 7-2025, nhiều đợt mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái (mức độ dưới 30%), nhiều hộ dân phải sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn.

Nhiều diện tích trồng sâm Ngọc Linh của người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa bão.

Về sản xuất nông nghiệp, 29 ha lúa, 2,9 ha cà phê và hơn 35.500 cây sâm Ngọc Linh đã bị hư hại. Ngoài ra, 14 con trâu bò của người dân cũng bị chết, cuốn trôi theo lũ.

Cơ sở hạ tầng tại khu vực này cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: 6 trường học, 1 trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường giao thông qua các xã miền núi bị sạt lở, sụt lún, gây ách tắc cục bộ. Đặc biệt, công trình xử lý chất thải rắn liên hợp tại xã Sa Loong bị sạt lở phần thân hồ chứa rác, trong đó vị trí ống thu gom nước thải hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Quốc lộ 40B sụt lún nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại qua các đợt thiên tai ước tính khoảng 48 tỉ đồng.

Đại diện các địa phương kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét hỗ trợ, bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, các địa phương cũng đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất và có cơ chế riêng để khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại.

Sự cố môi trường tại khu xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi cũng gây thiệt hại cho hàng chục hộ dân.

Lãnh đạo các địa phương cho biết, thiệt hại sau mưa lũ khiến đời sống bà con miền núi gặp nhiều khó khăn, học sinh nguy cơ thiếu trường lớp khi năm học mới sắp đến, nhiều tuyến giao thông huyết mạch vẫn bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chia sẻ với khó khăn, thiệt hại mà người dân và chính quyền các địa phương phải gánh chịu. Ông đánh giá cao nỗ lực chủ động ứng phó và khắc phục của các sở, ngành, chính quyền cơ sở trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền.

Ông Hiền yêu cầu trước mắt, các địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để khẩn trương khắc phục, trong đó ưu tiên sửa chữa các trường học để kịp khai giảng năm học mới, khôi phục các cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, cần huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tập trung ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế và đường sá ở miền núi Quảng Ngãi bị thiệt hại do mưa bão.

Về lâu dài, ông Hiền giao các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang triển khai. Riêng các chính sách hỗ trợ, trong khi chờ quy định thống nhất toàn tỉnh, sẽ tạm thời áp dụng theo quy định hiện hành để kịp thời giúp người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương tập trung khắc phục các điểm giao thông bị sụt lún, sạt lở, nhất là trên các tuyến huyết mạch kết nối từ phía Tây về trung tâm tỉnh cũng như các tuyến liên xã, liên thôn. Ngoài việc khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông, Sở Xây dựng được giao rà soát, thống kê và đề xuất phương án tổng thể xử lý căn cơ đối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn giao thông lâu dài cho người dân miền núi.