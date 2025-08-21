Hồ điều hòa ở Quảng Ngãi cải tạo hết ô nhiễm nhưng... thiếu nước 21/08/2025 14:52

(PLO)- Hồ điều hòa quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi từng là điểm ô nhiễm và đã được cải tạo. Cải tạo xong, hồ hết ô nhiễm nhưng lại thiếu nước.

Sau nhiều tháng được cải tạo với kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan, hồ điều hòa tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chỉ có mực nước nhỏ, cỏ dại mọc um tùm khiến nhiều người dân tiếc nuối.

Hồ điều hòa tại quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi nhìn từ trên cao.

Hồ điều hòa này từng là điểm nóng ô nhiễm, nước tù đọng, bốc mùi hôi. Trước thực trạng đó, cuối năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi triển khai dự án nâng cấp, chỉnh trang hồ kết hợp quảng trường Phạm Văn Đồng. Mục tiêu của dự án là vừa xử lý ô nhiễm vừa tạo cảnh quan phục vụ cộng đồng. Dự án hoàn thành vào tháng 3-2025, gồm nạo vét bùn đất, xử lý ô nhiễm và các hạng mục phụ trợ như đường dạo, điểm ngắm cảnh.

Sau cải tạo, hồ điều hòa này đã bớt ô nhiễm nhưng lại không có nước.

Tuy nhiên, đến nay hồ vẫn trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Đáy hồ lộ ra, cỏ dại mọc kín. Người dân cho rằng hình ảnh hồ nước như vậy giữa trung tâm tỉnh nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn sẽ gây phản cảm.

Anh Nguyễn Toàn Viễn (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Trước kia nước hồ hôi thối lắm, cải tạo xong thì không còn ô nhiễm nữa nhưng lại không có nước. Hồ rộng lớn ngay quảng trường trung tâm mà lại ít nước, cỏ mọc đầy nhìn rất phản cảm”.

Hồ chỉ có một ít nước, đa phần trơ đáy, cỏ dại mọc um tùm.

Thời gian gần đây, một máy bơm liên tục hút nước từ kênh N6 đưa vào hồ, song lượng nước ít, nắng nóng khiến mực nước nhanh chóng hạ thấp.

Chị Huỳnh Thị Như (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ: “Có mấy ngày mưa lớn nên mực nước nhích lên được một ít, nhưng nắng vài hôm là cạn lại. Nước có lên cũng chưa che hết ngọn cỏ”.

Trước việc này, ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ban đầu dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi (cũ) làm chủ đầu tư. Đến tháng 7-2025 mới được chuyển về đơn vị quản lý. Hiện hồ vẫn được bơm nước từ kênh N6 theo phương án cũ.

Vị trí nhiều nước nhất ở giữa hồ nhưng cũng đang khô cạn.

“Máy bơm hoạt động hơn nửa tháng qua nên đáy hồ đã có nước. Tuy nhiên, đây là phương án mang tính cục bộ. Để nước dâng đúng thiết kế cần phương án khả thi hơn. Ban quản lý đang tính toán phương án khác để cấp nước cho hồ điều hòa một cách bài bản, đảm bảo mực nước dâng lên đúng thiết kế”, ông Trung cho biết.