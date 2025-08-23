Cây đa 200 tuổi trên núi Thiên Bút ở Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội 23/08/2025 20:09

(PLO)- Sau gần 2 năm được di dời và trồng lại trên núi Thiên Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cây đa 200 tuổi – biểu tượng gắn bó với đời sống tâm linh của người dân địa phương bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiều 23-8, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vụ cháy cây đa 200 tuổi xảy ra khoảng 14h30 cùng ngày.

Ngọn lửa bốc lên từ bên trong thân cây rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ thân và tán.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập cháy.

Dù lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực dập lửa, cây đa gần như bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại thân đen sì, cháy rỗng từ gốc đến ngọn.

Theo nhận định ban đầu từ người dân, nguyên nhân có thể do người dân đến thắp hương, lửa từ nhang gặp gió lớn bén vào thân cây dẫn đến cháy.

Anh Huỳnh Huy Thọ (34 tuổi, sống gần núi Thiên Bút) kể: Lửa bùng lên rất nhanh, người dân hô hoán báo chính quyền nhưng không thể cứu kịp.

Còn ông Cao Phi Hoàng (47 tuổi), cho hay vào ngày Rằm và mùng 1 âm lịch, nhiều người thường đến dâng hương dưới gốc đa, có thể đây là nguồn gây cháy.

Cây từng là biểu tượng tâm linh, gắn bó qua nhiều thế hệ người dân địa phương.

Trước đó, năm 2021, cây đa 200 tuổi từng bị ngã đổ sau mưa bão và được di dời từ đường Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng) về trồng lại trên triền núi Thiên Bút. Cây khi đó có đường kính khoảng 4 m, cao trên 20 m, tán rộng 30-60 m.

Việc di dời cây đa 200 tuổi này được xem là cuộc vận chuyển khó nhưng cây từng là biểu tượng tâm linh, gắn bó qua nhiều thế hệ, chính quyền quyết tâm đưa về nơi mới để bảo tồn theo nguyện vọng nhân dân.

Theo các bậc cao niên, cây đa 200 tuổi là một trong ba cây đa cổ thụ quý ở Quảng Ngãi. Trước đây, Hội Sinh vật cảnh tỉnh cũng từng đề nghị công nhận cây là di sản, cùng với cây đa ở núi Long Đầu bên sông Trà Khúc.