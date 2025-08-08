Xã hội

Cận cảnh hàng me tây trăm tuổi từng bị 'lột da’ ở Quảng Ngãi

(PLO)- Hàng me tây trăm tuổi từng bị người dân lột vỏ hàng loạt với mục đích ngăn chặn sinh trưởng.

Tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hàng me tây cổ thụ sừng sững dọc tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào được xem là một trong những hàng cây biểu tượng cảnh quan đẹp. Hàng cây này hiện đang hồi phục, sau khi trải qua một phen bị người dân lột vỏ.

Cận cảnh hàng me tây trăm tuổi từng bị 'lột da’ ở Quảng Ngãi
Hàng me nằm trên tỉnh lộ 672 thuộc xã Đăk Tô.
can-canh-hang-me-tay-tram-tuoi-tung-bi-lot-da-o-quang-ngai-2.jpg
Hàng me tây với tuổi đời hơn trăm năm tuổi đã trở thành biểu tượng xanh mát trên tuyến tỉnh lộ 672.
IMG_1754625882871_1754625966285.jpg
Cây me có thân to lớn, tán xòe rộng hàng chục mét, phủ kín cả con đường.
IMG_1754625882919_1754625969083.jpg
Tán cây me rộng bao phủ cả một khu vực dài hàng trăm mét.
IMG_1754625883465_1754625993580.jpg
Bóng mát của cây rợp cả khu vực dài là địa điểm người dân, du khách thường tập trung nghỉ chân, chụp ảnh.
IMG_1754625883235_1754625980526.jpg
IMG_20250808_110610.jpg
IMG_1754625882731_1754625955500.jpg
Theo người dân địa phương, những cây me tây này được trồng từ thời Pháp thuộc để tạo bóng mát và bảo vệ đường khỏi sạt lở.
IMG_1754625883352_1754625983975.jpg
Vào ngày 9-7 vừa qua, người dân bàng hoàng khi phát hiện nhiều cây me bị lột vỏ nhiều đoạn lớn, kéo dài, để lộ thân cây trắng toát. Các điểm lột vỏ nằm ở các cành cây lớn, tán rộng.
IMG_20250808_110618.jpg
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Đăk Tô đã cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh.
IMG_1754625883282_1754625981442.jpg
IMG_1754625883080_1754625976992.jpg
IMG_1754625883056_1754625976486.jpg
Kết quả xác định có hai hộ dân thừa nhận đã lột vỏ trên các nhánh lớn của hàng me tây cổ thụ. Lý do được đưa ra là tán cây me quá rộng, che phủ phần lớn ruộng lúa phía dưới, khiến lúa phát triển kém, giảm năng suất. Hai hộ dân trên cho biết, họ chỉ muốn cây giảm độ che phủ nên lột vỏ các nhánh vươn ra ruộng, lấy thêm ánh sáng cho lúa chứ không có ý phá hoại.
1000012405.jpg
Bà Ngô Thị Sâm, Chủ tịch UBND xã Đăk Tô, cho biết các cây bị lột vỏ nằm trên địa bàn xã, sau sự việc xã đã tiến hành băng bó, bôi thuốc liền sẹo, kích rễ cho cây. “Hiện các cây me bị thương đang dần hồi phục. Người dân địa phương cũng cam kết sẽ không xâm hại nữa và cùng chính quyền bảo vệ, giữ gìn hàng cây” - bà Sâm nói.
NGUYỄN YÊN
