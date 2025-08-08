Cận cảnh hàng me tây trăm tuổi từng bị 'lột da’ ở Quảng Ngãi
(PLO)- Hàng me tây trăm tuổi từng bị người dân lột vỏ hàng loạt với mục đích ngăn chặn sinh trưởng.
Tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hàng me tây cổ thụ sừng sững dọc tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào được xem là một trong những hàng cây biểu tượng cảnh quan đẹp. Hàng cây này hiện đang hồi phục, sau khi trải qua một phen bị người dân lột vỏ.
Theo người dân địa phương, những cây me tây này được trồng từ thời Pháp thuộc để tạo bóng mát và bảo vệ đường khỏi sạt lở.
Kết quả xác định có hai hộ dân thừa nhận đã lột vỏ trên các nhánh lớn của hàng me tây cổ thụ. Lý do được đưa ra là tán cây me quá rộng, che phủ phần lớn ruộng lúa phía dưới, khiến lúa phát triển kém, giảm năng suất. Hai hộ dân trên cho biết, họ chỉ muốn cây giảm độ che phủ nên lột vỏ các nhánh vươn ra ruộng, lấy thêm ánh sáng cho lúa chứ không có ý phá hoại.