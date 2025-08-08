Cận cảnh hàng me tây trăm tuổi từng bị 'lột da’ ở Quảng Ngãi 08/08/2025 11:29

Tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, hàng me tây cổ thụ sừng sững dọc tuyến đường Lê Duẩn (tỉnh lộ 672), đoạn nối giữa xã Đăk Tô và xã Kon Đào được xem là một trong những hàng cây biểu tượng cảnh quan đẹp. Hàng cây này hiện đang hồi phục, sau khi trải qua một phen bị người dân lột vỏ.

Hàng me nằm trên tỉnh lộ 672 thuộc xã Đăk Tô.

Hàng me tây với tuổi đời hơn trăm năm tuổi đã trở thành biểu tượng xanh mát trên tuyến tỉnh lộ 672.

Cây me có thân to lớn, tán xòe rộng hàng chục mét, phủ kín cả con đường.

Tán cây me rộng bao phủ cả một khu vực dài hàng trăm mét.

Bóng mát của cây rợp cả khu vực dài là địa điểm người dân, du khách thường tập trung nghỉ chân, chụp ảnh.

Theo người dân địa phương, những cây me tây này được trồng từ thời Pháp thuộc để tạo bóng mát và bảo vệ đường khỏi sạt lở.

Vào ngày 9-7 vừa qua, người dân bàng hoàng khi phát hiện nhiều cây me bị lột vỏ nhiều đoạn lớn, kéo dài, để lộ thân cây trắng toát. Các điểm lột vỏ nằm ở các cành cây lớn, tán rộng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Đăk Tô đã cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác định có hai hộ dân thừa nhận đã lột vỏ trên các nhánh lớn của hàng me tây cổ thụ. Lý do được đưa ra là tán cây me quá rộng, che phủ phần lớn ruộng lúa phía dưới, khiến lúa phát triển kém, giảm năng suất. Hai hộ dân trên cho biết, họ chỉ muốn cây giảm độ che phủ nên lột vỏ các nhánh vươn ra ruộng, lấy thêm ánh sáng cho lúa chứ không có ý phá hoại.