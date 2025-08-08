30 hộ dân ở Quảng Ngãi đã có đủ điện sinh hoạt sau phản ánh của Pháp Luật TP.HCM 08/08/2025 10:50

(PLO)- Sau nhiều năm sống trong cảnh phải câu nhờ điện, điện không đủ sinh hoạt, chập chờn, nay hơn 30 hộ dân đã chính thức có điện sử dụng.

Ngày 8-8, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện hơn 30 hộ dân từng chật vật vì thiếu điện tại xóm Gò Rạch, thôn Làng Teng mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh đã có điện sử dụng ổn định.

Ánh điện đã sáng ở thôn Làng Teng, chấm dứt khoảng thời gian chật vật vì thiếu điện của bà con nơi đây.

Theo ông Sinh, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo, chính quyền xã Ba Động đã vào cuộc tích cực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cấp điện sinh hoạt cho hơn 30 hộ dân xóm Gò Rạch, thôn Làng Teng.

Ông cho hay, sau khi có điện sử dụng, bà con thôn Làng Teng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền.

"Thậm chí, bà con còn tính mổ trâu để ăn mừng ngày có điện”, ông Sinh chia sẻ.

Người dân bày tỏ sự vui mừng khi có điện.

Ông Phạm Văn Nhọc (xóm Gò Rạch, thôn Làng Teng) chia sẻ, trước đây, gia đình phải sử dụng nguồn điện quá yếu. Vì nhiều hộ chung một đường, kéo dây quá xa. Nguồn điện quá yếu nên nấu cơm bằng nồi điện khi chín khi không, quạt điện lúc cao điểm không sử dụng được.

“Giờ thì khác rồi, điện không chỉ sáng ở trong nhà, ngoài sân mà còn sáng cả ở những cung đường bê tông. Cũng nhờ có nguồn điện đảm bảo, máy bơm đưa nước lên tận bể phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Cả xóm đều dùng được tivi, người dân ở đây rất phấn khởi”, ông Nhọc vui mừng.

Ánh sáng điện ở xóm Gò Rạch.

Còn anh Phạm Văn Kênh, người dân ở xóm Gò Rạch cho biết, từ ngày 30-7, dự án cấp điện sinh hoạt cho người dân xóm đã về đích. Người dân ở đây đã được dùng nguồn điện mạnh. Nhiều nhà xuống phố sắm sửa nồi cơm điện, quạt, tivi… về phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

“Người dân rất cảm ơn lãnh đạo địa phương đã sâu sát chỉ đạo quyết liệt. Kể cả thứ bảy, chủ nhật lãnh đạo cũng có mặt tại hiện trường tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù để công trình về đích. Với những việc làm kịp thời đó, lãnh đạo địa phương đã củng cố niềm tin cho người dân vào bộ máy chính quyền xã sau sáp nhập”, anh Kênh bày tỏ.

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh về việc hơn 30 hộ dân thôn Làng Teng, xã Ba Động phải sống chật vật trong cảnh thiếu điện khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, vất vả. 12 ngày sau phản ánh, lãnh đạo xã đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc. Đến ngày 30-7, công trình cấp điện này được hoàn thành và chính thức đóng điện phục vụ người dân.