Người dân xã đảo ‘bỏ đất chạy lấy người’ vì sạt lở 24/10/2025 15:52

Clip: Người dân xã đảo phải "bỏ đất chạy lấy người" vì sạt lở.

Từ bao đời, cửa Lở (xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng) vẫn lở, "ăn" sâu vào vườn tược, hồ tôm của người dân. Nhiều người chấp nhận rời bỏ vùng đất từng gắn bó, chuyển đến nơi ở mới, có người cay đắng nhìn những hồ tôm tiền tỉ bị sóng “ăn” không chút thương tiếc.

Người dân xã đảo bị nước cuốn trôi vườn tược, hồ tôm. Ảnh: TN

Sạt lở triền miên

Đoạn bờ biển dài hơn 1km từ thôn Bình Trung đến bờ biển Cửa Lở (xã Tam Hải) bị xâm thực mạnh. Hàng chục ha đất vườn, hồ tôm của người dân bị cuốn xuống nước, tạo hàm ếch phía bờ Nam cao 3-4m.

Nhiều căn nhà xây dựng tạm làm nơi ở, nơi nuôi tôm, những gốc cây xanh rì, rồi cả nơi yên nghỉ của những người đã khuất dọc bờ biển năm nào cũng bị sóng "ăn" dần. Người dân xã đảo bất lực nhìn đất đai, vườn tược bị sóng cuốn đi...

Sạt lở tạo bờ cát dựng đứng cao 3-4m. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Đức Vân (65 tuổi, ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) kể, hồi trẻ ông có nhà ở chính nơi dòng nước dữ hiện tại. Ngày đó, nước dần dần ăn sâu vào bờ Nam cửa Lở, gia đình ông phải chuyển nhà sang phía Bắc sống đến nay.

“Ngày đó sạt lở, tôi phải qua bên kia cửa Lở, được Nhà nước quan tâm cấp đất, xây nhà đến nay cũng được vài chục năm rồi. Còn người ta ở lại sau này sạt lở cũng dần ăn sâu, có người mất đất cũng phải rời đi như tôi”, ông Vân nói.

Theo ông Phạm Văn Châu (36 tuổi, ngụ thôn Thuận An), mỗi năm dòng cửa Lở “ăn” vào phía Nam gần 50m. Mấy năm trước, nhà của ông cách bờ cửa Lở gần 500m, nay chỉ còn gần 100m nữa là nước “ăn” tới.

Ông Châu kể nhà ông chỉ còn gần 100m nữa là bị nước "ăn" tới. Ảnh: TN

“Ngày xưa dòng cửa Lở ở tít ngoài xa kia, dần dần nước cuốn phăng đất đai bên bờ Nam bồi vào bờ Bắc, “ăn” sát vào nhà", ông Châu nói về sự dịch chuyển dòng cửa Lở. Ông Châu có thể kể vanh vách tên những người hàng xóm cũ đã rời đi, hoặc mất đất trước khi dòng nước "ghé" vào.

Lo lắng mất đất

Xã đảo Tam Hải bốn bề nước vây, người dân xã đảo từ bao đời chủ yếu sinh sống nhờ nghề sông, biển. Chính dòng cửa Lở đã nuôi nấng bao thế hệ người dân, nhưng sự khốc liệt của tự nhiên ở nơi này chưa bao giờ dừng lại. Đằng sau bộn bề cuộc sống, họ lo lắng một ngày sẽ mất sạch những gì quý giá nhất nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Chiếc thúng chai tròn chòng chành trên mặt nước dòng cửa Lở. Nước chảy khá mạnh, bà Phạm Thị Liễu (59 tuổi, ngụ thôn Thuận An, xã Tam Hải) có nhà cách bờ cửa Lở hơn 50m, cùng người bạn liên tục bơi, phải mất khá lâu mới đến bên kia dù hai bờ chỉ cách nhau vài chục mét.

Vị trí bà Liễu đứng trước đây là hồ tôm của người dân. Họ chấp nhận "bỏ đất chạy lấy người" khi dòng nước ngày một ăn sâu. Ảnh: TN

“Ngày xưa dòng lạch (dòng cửa Lở - PV) ở tít ngoài xa, rồi cứ ăn dần vào. Ngay chỗ này trước đây là hồ tôm của người dân, giờ thì thế này đây”, bà Liễu đứng ngay bờ dòng cửa Lở, nói.

Theo bà, dòng cửa Lở dịch chuyển không ngừng, ăn sâu vào bờ Nam từng ngày, cảm nhận rõ nhất khi vào mùa mưa. Nước cuốn đất bên bờ Nam bồi sang bờ Bắc, mấy năm thôi mà cuốn trôi bao hồ tôm, nước tiến sát vào nhà dân. “Ước chừng phải đến 50 hồ tôm của người dân bị nước cuốn", bà nói.

Bà Liễu cũng như nhiều người dân khác mong muốn có kè cứng kiên cố giữ đất, giữ nhà. "Lâu lâu có người đến khảo sát nhưng chưa thấy họ làm kè. Dân ở đây mong muốn lắm, kè lại để khỏi xói lở đất đai, nhà cửa. Nếu mà nước vào tới, tôi không biết lấy tiền đâu để làm nhà mới”, bà Liễu tâm tư.

Cây cối, hạ tầng bị cuốn xuống nước. Ảnh: TN

“Mấy năm trước, tôi bán cho người ta một khoảnh đất để làm hồ tôm, giờ thì nước cuốn hết xuống sông rồi”, bà Liễu nói.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho hay suốt chiều dài lịch sử, dòng cửa Lở liên tục tịnh tiến về phía Nam. Tình trạng sạt lở xảy ra liên tục, làm nhỏ dần diện tích đảo.

“Có năm lở nhiều đến gần 100m, bà con mình mất đất rất nhiều. Thậm chí thời gian dài sạt lở bờ Nam, bồi lấp bờ Bắc đã dời phần diện tích một thôn ở đảo sang đất liền”, ông Hùng thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, trước đây chính quyền kiến nghị về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng nguồn lực đầu tư kè rất lớn nên tỉnh Quảng Nam cũ chưa cân đối được nguồn vốn. Sắp tới, Tập đoàn Thaco thực hiện dự án nạo vét luồng cửa Lở, sẽ tạo luồng mới, lấp luồng hiện nay. Đồng thời, có bờ kè bảo vệ luồng, giữ đất đai, tài sản của người dân”.

Người dân mất hồ tôm, bỏ lại căn nhà tạm sắp đổ sập xuống sông vì sạt lở. Ảnh: TN

“Gần một thôn của xã này người dân phải rời đi, họ vào Bình Phước cũ làm ăn sinh sống do tình trạng sạt lở”, ông Hùng nói.

Theo ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hải, dự án nạo vét luồng cửa Lở được xác định là một trong các dự án quan trọng, đưa vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I. Khi dự án hoàn thành, tình trạng sạt lở sẽ được ngăn chặn triệt để.