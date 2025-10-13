2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn: Bé 11 tháng tuổi tử vong 13/10/2025 10:33

(PLO)- Cháu bé 11 tháng tuổi trong vụ 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn tại TP Đà Nẵng đã không qua khỏi.

Ngày 13-10, lãnh đạo xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé ĐTAN (11 tháng tuổi) là 1 trong 7 nạn nhân vụ tai nạn xe chở 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn, 7 người bị thương nặng xảy ra tại TP Đà Nẵng đã không qua khỏi.

Cháu bé 11 tháng tuổi trong vụ 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn đã không qua khỏi. Ảnh: BV

Theo vị này, cháu bé đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Trong chiều nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình và thăm các nạn nhân còn lại vào ngày mai.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết cháu N là nạn nhân bị thương nặng nhất trong 7 người gặp nạn. Cháu bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín.

Sau khi nhập viện, các y bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa cho cháu, nhưng do vết thương quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên gia đình xin cho cháu xuất viện trong đêm 12-10.

Theo ông Khoa, các bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương. Sau khi được cứu chữa sức khoẻ đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Như PLO thông tin, khoảng 0 giờ 30 ngày 12-10, trên đường tỉnh 619 (đường Võ Chí Công) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo biển số 77C-070.85 kéo theo rơ-moóc 77R-005.28 do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Ngãi, và ô tô 92H-0935 do ông Đinh Đông Dương (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở 6 người trong 2 gia đình, lưu hành chiều ngược lại.

Sau vụ tai nạn, các nạn nhân được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong tình trạng đa chấn thương.

Tại đây, các bác sĩ khẩn trương kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh… để xử lý khẩn cấp.

Trong đó, cháu N bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng nặng.