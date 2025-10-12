Xe chở 2 gia đình đi khám bệnh gặp nạn, 7 người bị thương nặng 12/10/2025 12:20

(PLO)- Trên đường chở hai gia đình ở Quảng Ngãi đi khám bệnh, chiếc xe bị nạn làm bảy người trên xe bị thương nặng.

Ngày 12-10, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho hay bệnh viện này đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu cho bảy bệnh nhân bị đa chấn thương nặng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Bé 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận cấp cứu bảy nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Các nạn nhân gồm Đinh Thị An Nhiên (11 tháng tuổi), Đinh Bdap Rosa (18 tháng tuổi), Đinh Y Rohy (6 tuổi), Đinh Văn Phoa (33 tuổi), Hngưi Bdap (35 tuổi), Đinh Đông Dương (37 tuổi) và Đinh Thị Trang (40 tuổi, đều ngụ huyện Sơn Hà cũ, tỉnh Quảng Ngãi)

Các bác sĩ khẩn trương kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh… để xử lý khẩn cấp. Trong đó, cháu Đinh Thị An Nhiên bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng nặng, được phẫu thuật và đang được theo dõi tích cực. Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, đã qua phẫu thuật, sức khỏe cơ bản ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân.

Các nạn nhân trên bị tai nạn giao thông trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, trên đường tỉnh 619 xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo biển số 77C-070.85 kéo theo rơ-moóc 77R-005.28 do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Ngãi, và ô tô 92H-0935 do ông Đinh Đông Dương (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở sáu người trong hai gia đình, lưu hành chiều ngược lại.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm bảy người trên xe 7 chỗ bị thương nặng, trong đó có một trẻ nhỏ tiên lượng xấu.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, test nồng độ cồn, ma túy đối với hai tài xế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là một trong hai ô tô lấn sang làn ngược chiều gây tai nạn.