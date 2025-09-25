Đề nghị điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết 25/09/2025 14:50

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM.

Theo Sở này, vị trí xảy ra tai nạn là đường ĐH.507 rộng 7m chia làm 2 chiều xe chạy, tại nơi xảy ra tai nạn là ngã 3, có đèn chiếu sáng, lưu lượng phương tiện vắng, tầm nhìn thông thoáng, không có bất cập hạ tầng.

Qua nội dung vụ việc, Sở Xây dựng đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện trường ngã ba xảy ra tai nạn khiến 3 người chết. Ảnh: KD

UBND, Ban An toàn giao thông xã Phước Thành chủ động, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông vừa qua.

Đồng thời, các bên cần phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức giao thông, hiện trạng hạ tầng tại khu vực xảy ra tai nạn khiến 3 người chết, cũng như hạ tầng trên tuyến đường ĐH.507 và đường Tân Phú (ấp 1, xã Phước Thành).

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức cùng kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, hạn chế tai nạn và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh trên địa bàn.