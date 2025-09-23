TP.HCM: Tài xế lái ô tô tông chết 3 mẹ con bị khởi tố, bắt tạm giam 23/09/2025 16:02

(PLO)- Sau thời gian ngắn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thành Nam (32 tuổi) là tài xế lái ô tô con tông chết 3 mẹ con vào đêm 20-9 tại xã Phước Thành (TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành Nam để tiếp tục điều tra. Các quyết định trên đã được VKS khu vực 19 phê chuẩn.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tài xế Nam có hành vi điều khiển xe không nhường đường tại nơi đường giao nhau, gây tai nạn giao thông làm chết 3 người, trong máu có nồng độ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước đau thương, mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 20-9 giữa xe máy và xe ô tô con khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Ba nạn nhân là ba mẹ con gồm: Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T (3 tuổi).

Tài xế điều khiển ô tô con là Nguyễn Đức Thành Nam bị thương và đã được ra viện vào chiều 22-9.

Qua kiểm tra ban đầu, ông N có nồng độ cồn trong máu ở mức 50mg/100ml.

Trước đó, khuya 20-9 tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH 507 và đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông Nam lưu thông trên đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Khi đến ngã 3 giao nhau thì ô tô tông thẳng vào xe máy do bà V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau, đang lưu thông trên đường ĐH 507.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: LÊ ÁNH

Chiếc ô tô húc văng xe máy cùng các nạn nhân rồi lao vào vườn cao su đối diện đường Tân Phú.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, bà V và cháu L đã tử vong.

Cháu T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu T đã tử vong.