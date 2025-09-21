Vụ 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong: Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án 21/09/2025 18:04

(PLO)- Sau gần một ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ba mẹ con tử vong thương tâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự đề điều tra.

Chiều 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Xe ô tô tông chết 3 mẹ con bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 20-9 giữa xe máy và xe ô tô con khiến ba mẹ con tử vong tại chỗ.

Ba nạn nhân là ba mẹ con gồm: Nguyễn Thị Thu V (36 tuổi), Nguyễn Hoàng L (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T (gần 3 tuổi). Hiện tại, các nạn nhân đang được gia đình tổ chức hậu sự.

Tài xế điều khiển ô tô con là Nguyễn Đức Thành N (32 tuổi) bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, qua kiểm tra ban đầu, ông N có nồng độ cồn trong máu ở mức 50mg/100ml.

Như PLO đã đưa tin, khuya 20-9 tại đoạn đường giao nhau giữa đường ĐH507 và đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe ô tô con do ông N lưu thông trên đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Khi đến ngã ba giao nhau thì ô tô tông thẳng vào xe máy do bà V điều khiển chở hai con nhỏ phía sau, đang lưu thông trên đường ĐH 507.

Khi tông vào xe máy, chiếc ô tô húc văng xe máy cùng các nạn nhân rồi lao vào vườn cao su đối diện đường Tân Phú.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đến hiện trường để cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, bà V và cháu L đã tử vong.

Cháu T và tài xế ô tô được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu T đã tử vong.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bà V chở hai con nhỏ từ nhà bà ngoại về nhà thì gặp nạn.