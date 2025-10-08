Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương 08/10/2025 21:07

(PLO)- Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương ở Quảng Trị.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Dũng (29 tuổi, xã Trường Ninh, Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Như PLO đã thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10 tại Km 1062+950 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Dũng. Ảnh: CA

Vào thời điểm trên, Hồ Văn Dũng điều khiển ô tô đầu kéo 73F-002.85 kéo theo sơ mi rơ moóc, chở khoảng 50 tấn hàng hoá (đá cấp phối), lưu thông theo hướng từ xã Bến Quan đi xã Cồn Tiên.

Khi đến địa điểm trên, xe của Dũng đã va chạm với ô tô con 30M-051.46 do anh VH (34 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển. Chiếc xe này đang chở đoàn công tác gồm bốn người là bà NTTH (47 tuổi), chị LTH (38 tuổi) và anh DĐT (39 tuổi, cùng ngụ tại TP Hà Nội), đi từ Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn ra.

Cú va chạm mạnh đã đẩy ô tô con sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm với một xe đầu kéo khác do anh Bùi Văn Xuân (xã Trường Ninh, Quảng Trị) điều khiển đi chiều ngược lại. Hậu quả làm một người chết, ba người bị thương. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Chiếc ô tô biến dạng gần như hoàn toàn sau cú va chạm mạnh. Ảnh: MT.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Hồ Văn Dũng là điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và nơi đường bộ giao nhau cùng mức đường bộ, gây tai nạn giao thông.