Truy tìm ô tô bán tải rời hiện trường sau khi gây tai nạn làm học sinh nguy kịch 10/10/2025 14:58

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm ô tô bán tải nghi đã tông một học sinh nguy kịch rồi bỏ đi.

Ngày 10-10, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang truy xuất các camera an ninh nhằm truy tìm ô tô đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn làm một học sinh bị thương nặng.

Cháu TVT bị tai nạn, bất tỉnh trên đường. Ảnh: ND

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, đoạn đường xảy ra tai nạn không có camera an ninh, không có nhà dân. Ngoài ra, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to nên việc truy tìm phương tiện liên quan gặp nhiều khó khăn.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 7-10, cháu TVT (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) trên đường đi học về.

Khi đi đến đoạn qua ngã tư đường Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác, cháu T bị té xuống đường bất tỉnh, nghi có va chạm với một ô tô bán tải. Tuy nhiên, ô tô bán tải đã rời khỏi hiện trường, không ai nhìn thấy biển số.

Cháu T sau đó được người đi đường phát hiện, đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cư M'gar. Do bị thương nặng, hiện học sinh này đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

“Hiện cháu T vẫn đang được cấp cứu, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu”- người thân cháu T thông tin.