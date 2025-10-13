Sửa lại bùng binh khiến nhiều người té ngã ở Đà Nẵng 13/10/2025 17:29

(PLO)- Đơn vị thi công đang sửa lại cái bùng binh khiến nhiều người gặp tai nạn ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Liên quan vụ việc “Bùng binh khiến nhiều người gặp tai nạn ở Đà Nẵng” mà PLO phản ánh, hiện đơn vị thi công đang cho bóc tách bề mặt, thay đổi vật liệu để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Đơn vị thi công đang bóc tách phần gạch bề mặt trơn trượt khiến nhiều người gặp tai nạn. Ảnh: TN

Trước đây, bùng binh Bạch Đằng – Trần Đại Nghĩa (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) có khuôn viên quá lớn, gây cản trở giao thông. UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) đã cho đầu tư nâng cấp, cải tạo nhằm tạo thuận lợi cho người đi đường. Tuy nhiên, sau khi thu hẹp thì bùng binh này lại trở thành điểm đen tai nạn.

Nguyên nhân là do trên phần khuôn viên bùng binh thu hẹp, đơn vị thi công lót loại gạch khá trơn trượt, khi xe máy đi vào dễ té ngã. Đặc biệt khi trời mưa, mặt gạch bị ướt càng giảm khả năng bám đường của phương tiện hai bánh. Do đó, chỉ trong vài ngày đã xảy ra cả chục vụ tai nạn.

Bề mặt gạch quá nhẵn dẫn đến xe máy, xe đạp điện dễ trượt ngã. Ảnh: TN

Ông Phạm Ngọc Tích, quyền Giám đốc Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng khu vực Tam Kỳ, cho hay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã bàn bạc với đơn vị thi công, thống nhất sửa lại vị trí này.

Ban đầu BQL tính toán yêu cầu tạo nhám mặt gạch, nhưng thấy rằng đơn vị thi công làm mặt gạch bị lỗi nên đề nghị thay đổi vật liệu. “Bây giờ họ chấp nhận bóc lên, đổ bê tông để tạo nhám” - ông Tích nói.

Phần gạch trong vòng xuyến sẽ được thay bằng vật liệu bê tông. Ảnh: TN

Giải thích lý do không thảm nhựa toàn bộ mặt đường, ông Tích cho hay diện tích phần mở rộng quá nhỏ, không đảm bảo độ bám dính. Qua tính toán thì giải pháp đổ bê tông là tối ưu, đảm bảo an toàn.

Ông Tích nói thêm, sau khi nhận phản ánh đơn vị đã rào phần vòng xuyến lại, không để phương tiện đi vào vị trí trơn trượt. Đồng thời, BQL yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên thời gian thực hiện bị kéo dài. Dự kiến công trình sẽ sớm hoàn thiện trong vài ngày tới.

Một máy đục chuyên dụng và hai công nhân đang bóc tách bề mặt tại công trường. Ảnh: TN