Chùm ảnh đoàn lãnh đạo Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ 27/09/2025 08:47

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo trung ương tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ ngày 27-9.

Sáng 27-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Lê Minh Hưng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Gia Túc – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ông Lê Quang Mạnh – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã đến tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ.

Tại đây, đoàn đã đi tham quan khu trưng bày triển lãm thành tựu của TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. PLO xin giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn tham quan mô hình khu công nghiệp của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đoàn tham quan một gian hàng trong triển lãm. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội tham quan gian hàng bánh pía của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn tham quan triển lãm ảnh thành tựu của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Dàn nhạc Ngũ âm biểu diễn một đoạn nhạc cho đoàn thưởng thức. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các văn nghệ sĩ của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn tham quan gian hàng trưng bày sách của Thư viện TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đoàn nghe giới thiệu về các sản phẩm OCOP của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn tham quan thiết bị bay phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác trung ương chuẩn bị bước vào hội trường để dự đại hội. Ảnh: NHẪN NAM