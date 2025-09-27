Chùm ảnh đoàn lãnh đạo Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Sáng 27-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Lê Minh Hưng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Gia Túc – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ông Lê Quang Mạnh – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã đến tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ.
Tại đây, đoàn đã đi tham quan khu trưng bày triển lãm thành tựu của TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. PLO xin giới thiệu một số hình ảnh: