Doanh nghiệp Hàn Quốc ký kết ghi nhớ đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại TP Cần Thơ 24/09/2025 18:33

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc để sớm đưa các thỏa thuận ghi nhớ thành những dự án cụ thể.

Chiều 24-9, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến làm việc tìm hiểu đầu tư tại địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, cho biết các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc đã đầu tư tại TP Cần Thơ 14 dự án với tổng vốn đăng ký 316 triệu USD và hai dự án ODA.

Theo ông Tuấn Anh, thời gian tới, TP Cần Thơ mong muốn được hợp tác và thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào một số lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thông tin truyền thông; công nghệ cao, công nghệ chế biến... Riêng với công nghệ cao, TP Cần Thơ đã có các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung.

Ngoài ra, còn có các lĩnh vực khác như năng lượng, đặc biệt năng lượng tái tạo gồm điện gió và điện mặt trời; hạ tầng logistic và đô thị thông minh; du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.

“Thông qua buổi làm việc, chúng tôi mong muốn đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hiểu rõ hơn về tiềm năng lợi thế của TP, từ đó có đầu tư phù hợp vào TP Cần Thơ” – ông Tuấn Anh nói.

Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ ký kết bản ghi nhớ với đại diện công ty ITS Korea. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính đã giới thiệu sơ bộ đến đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc các lĩnh vực thu hút đầu tư, như năng lượng có 5 dự án; nông nghiệp có 8 dự án; thương mại dịch vụ 30 dự án; xã hội, giáo dục, môi trường, du lịch, công nghệ số có 2 dự án.

Một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng giới thiệu các lĩnh vực thế mạnh và mong muốn hợp tác đầu tư vào một số lĩnh vực như giao thông thông minh, đô thị thông minh, công nghiệp, cảng biển, chuyển đổi số, sàn giao dịch tài sản số, giáo dục và môi trường…

Cũng tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành của TP Cần Thơ và doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các sở, ngành của TP Cần Thơ và doanh nghiệp của Việt Nam ký kết bản ghi nhớ với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi chứng kiến các bên tham gia ký kết bản ghi nhớ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam, cho hay TP cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm sớm đưa các thỏa thuận ghi nhớ thành những dự án cụ thể. Trước mắt, các ngành sẽ cung cấp danh mục kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư.

"Chúng tôi tin tưởng với quan tâm và thiện chí của hai phía, quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ với doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh, mang lại lợi ích cho đôi bên, cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân” – ông Nam nói.