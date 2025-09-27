Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ 27/09/2025 11:57

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 77 người; Ban Thường vụ gồm 18 người.

Ngày 27-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.Ảnh: BTC

Danh sách Ban Chấp hành

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 77 người.

1.Ông Lê Quang Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

2.Ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

3.Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

4.Bà Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,

5.Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

6.Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy

7. Bà Phạm Thị Phượng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

8.Ông Nguyễn Thiện Nhơn – Trưởng Ban Tổ chức.

9. Ông Lê Tấn Thủ - Trưởng Ban Nội chính.

10. Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.

11. Ông Huỳnh Văn Hung – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP.

12. Ông Huỳnh Việt Hòa – Giám đốc Công an TP.

13. Ông Dương Sà Kha – Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.

14. Ông Trần Văn Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

15. Bà Mã Thị Tươi – Phó Chủ tịch HĐND TP,

16.Ông Lê Công Lý – Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

17.Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh.

18.Ông Tống Hoàng Khôi – Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy.

19.Bà Trần Thị Vĩnh Nghi – Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều.

20.Bà Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

21.Bà Hồ Thu Ánh - Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy

22.Ông Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

23.Ông Ngô Thái Chân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

24.Bà Nguyễn Thị Huệ Chi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

25.Ông Nguyễn Du – Chánh Văn phòng Thành ủy.

26.Bà Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân.

27.Ông Đồng Hoàng Dũng – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

28.Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Xây dựng.

29.Ông Lê Văn Điện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận.

30.Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP.

31.Ông Thái Quang Hải, Chánh án TAND TP.

32.Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND TP.

33.Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.

34.Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

35. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ phường Phú Lợi.

36.Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP.

37.Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH khoá XV TP Cần Thơ.

38.Bà Phạm Lệ Lam, Bí thư Đảng uỷ xã Trường Khánh.

39.Ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND TP.

40.Ông Trần Thanh Liêm, quyền Giám đốc Sở Nội vụ.

41. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

42.Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.

43.Ông Bùi Hữu Lộc, Bí thư Đảng uỷ phường Đại Thành.

44.Ông Phan Vĩnh Lộc, Bí thư Đảng uỷ phường Vị Tân.

45.Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

46.Ông Huỳnh Hoàng Mến, quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.

47.Ông Huỳnh Mười Một, Bí thư Đảng uỷ xã Cờ Đỏ.

48.Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.

49.Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khoá XV TP.

50.Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Bí thư Đảng uỷ xã Đại Ngãi.

51.Ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã Cù Lao Dung.

52.Ông Huỳnh Ngọc Nhã, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND TP.

53.Ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.

54.Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng uỷ xã Hoả Lựu.

55.Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức.

56.Bà Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

57.Ông Phạm Ngọc Quang, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

58.Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp.

59.Ông Lý RoTha, Phó Chủ tịch HĐND TP.

60.Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.

61.Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.

62.Ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ phường Hưng Phú.

63.Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng.

64.Ông Lâm Tiến Thạch, Bí thư Đảng uỷ xã Long Phú.

65.Ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Đảng uỷ phường Long Mỹ.

66.Bà Dương Thị Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Xuyên.

67.Bà Trần Thị Thanh Thuý, Chánh Thanh tra TP.

68.Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

69.Bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND TP.

70.Ông Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP.

71.Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thành.

72.Ông Võ Văn Trung, Bí thư Đảng uỷ xã Xà Phiên.

73.Ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng uỷ phường Long Tuyền.

74.Ông Phạm Tuân, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Tú.

75.Ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP.

76. Bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khoá XV TP.

77.Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Danh sách Ban Thường vụ

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 18 ông, bà:

1.Ông Lê Quang Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

2.Ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

3.Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

4.Bà Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP,

5.Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy.

6.Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy.

7. Bà Phạm Thị Phượng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

8.Ông Nguyễn Thiện Nhơn – Trưởng Ban Tổ chức.

9.Ông Lê Tấn Thủ - Trưởng Ban Nội chính.

10. Ông Huỳnh Văn Hung – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP.

11.Ông Huỳnh Việt Hòa – Giám đốc Công an TP.

12. Ông Trần Văn Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

13.Bà Mã Thị Tươi – Phó Chủ tịch HĐND TP.

14.Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.

15. Ông Lê Công Lý – Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

16.Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh.

17.Ông Tống Hoàng Khôi – Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy.

18.Ông Dương Sà Kha – Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.