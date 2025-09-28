Bà Phạm Thị Phượng được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cần Thơ 28/09/2025 11:03

(PLO)- Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 28-9, tại phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thành ủy đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Cần Thơ gồm 14 thành viên. Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm các ông Chiêm Quốc Tế, Nguyễn Thành Công, Huỳnh Vương Quan

Quyết định chỉ định đại biểu của TP Cần Thơ dự Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng với 46 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.