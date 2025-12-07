Đóng băng tài khoản dự án 'Nuôi Em' để phục vụ minh bạch thông tin 07/12/2025 22:34

(PLO)- Trong ngày 8-12, phía dự án Nuôi Em sẽ làm việc với ngân hàng để tạm thời đóng băng tài khoản giúp ngắt toàn bộ dòng tiền thu – chi, phục vụ thống kê hoạt động của nhiều năm qua.

Tối 7-12, tài khoản Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án Nuôi Em đã thông tin trên trang cá nhân về một loạt quyết định mới nhằm phục vụ việc rà soát và làm rõ các khúc mắc liên quan hoạt động tài chính.

Đại diện dự án cho biết những diễn biến trong những ngày qua khiến bản thân cũng bất ngờ về mức độ nghiêm trọng nên cần đưa ra các bước xử lý tạm thời để đảm bảo minh bạch.

Đóng băng tài khoản để ngắt dòng thu – chi phục vụ rà soát

Theo kế hoạch, trong ngày 8-12, dự án sẽ làm việc với ngân hàng để tạm thời đóng băng tài khoản Vietcombank số 0491001764766 trong khoảng 15 ngày.

Việc này được cho là giúp ngắt toàn bộ dòng tiền thu – chi, phục vụ thống kê hoạt động của nhiều năm qua.

Đại diện dự án cho biết đang đối mặt với nhiều chất vấn về tính minh bạch và chính dự án cũng trăn trở liệu các quy trình vận hành có thực sự chính xác tuyệt đối hay không. Vì vậy, dự án mong muốn được làm việc với một đơn vị độc lập có kinh nghiệm kế toán để kiểm tra.

Bên cạnh đó, dự án cho hay sẽ tạm dừng chi tiền nuôi ăn cho học sinh tại các điểm trường vùng cao. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm hoạt động chương trình phải tạm dừng để ưu tiên giải quyết thắc mắc của nhà tài trợ.

Đại diện dự án cho rằng trách nhiệm giải trình cần được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Hoàng Hoa Trung - người sáng lập Nuôi Em và các em nhỏ.

Trong thời gian rà soát, nhân sự của dự án sẽ tập trung ghi nhận, thống kê và phản hồi toàn bộ vấn đề mà nhà tài trợ nêu ra. Các trường hợp cần xử lý sẽ được cập nhật công khai.

Dự án cũng đề nghị cộng đồng hỗ trợ kiểm toán dữ liệu, truyền tải thông tin chính xác và chia sẻ kinh nghiệm qua email duannuoiem@gmail.com.

Dự án lần lượt giải trình các thắc mắc của nhà tài trợ

Liên quan các phản ánh gần đây, dự án giải thích trường hợp mã nuôi cấp tháng 8-2025 nhưng tháng 11 đã được hỏi đóng tiền cho năm học 2025-2026. Dự án nói mã này vốn thuộc năm học 2024-2025 do nhà tài trợ trước chưa đóng đủ tiền.

Khi đến chu kỳ hỏi nuôi tiếp, nhà tài trợ phản hồi không tiếp tục nên mã được thu hồi để tìm người thay thế. Tuy vậy, do khoản còn thiếu đã được đóng đủ nên nhà tài trợ vẫn giữ quyền lợi như thông tin, hình ảnh và quyền thăm trẻ. Dự án xin lỗi vì thiếu kinh nghiệm truyền thông dẫn đến hiểu lầm.

Dự án lý giải việc thu tiền năm học cũ vào năm 2025 là do mỗi năm đều phát sinh trường hợp nhà tài trợ chưa thể gửi tiền đúng hạn nên cần tìm người thay thế. Quy trình này được cho là đã thông tin từ trước nhưng vẫn có thể gây nhầm lẫn.

Liên quan Nghị định 66, dự án cho biết việc xác nhận trẻ chưa nhận hỗ trợ ăn trưa dựa trên đăng ký từ địa phương và nhà trường; các văn bản có thể được cung cấp khi cần. Về việc một mã có thể đổi trẻ giữa hai năm, dự án nói không thể báo trước do phải chờ xác nhận của nhà trường trong tháng 10 và 11 hằng năm.

Đen và Hoàng Hoa Trung trong một chuyến đi lên vùng cao thăm các em nhỏ. Ảnh: VTV

Việc sử dụng tài khoản cá nhân được dự án viện dẫn theo Nghị định 93/2021 về quyền vận động từ thiện của cá nhân. Tài khoản dùng từ năm 2018 và được dự án cho biết là chỉ dành cho hoạt động thiện nguyện. Dự án sẽ mời đơn vị thứ ba kiểm tra độc lập và dự kiến từ năm 2026 sẽ cân nhắc chuyển sang tài khoản bốn số của MB Bank.

Về việc nhà nước có thể hỗ trợ trẻ 2-3 tuổi, dự án đang chờ địa phương chốt số lượng để xác định phương án xử lý phần tiền còn dư, có thể bảo lưu cho năm sau, chuyển sang xây trường hoặc hoàn tiền theo mong muốn của nhà tài trợ.

Về phản ánh bị nhắc chuyển khoản nhiều lần, dự án nói chỉ nhắc khi đến hạn thanh toán và sẽ giảm xuống tối đa ba lần. Nếu không phản hồi, dự án thu hồi mã để tìm nhà tài trợ khác nhằm tránh gián đoạn bữa ăn của trẻ. Dự án cũng thừa nhận có trường hợp tình nguyện viên giao tiếp chưa phù hợp và cho biết sẽ họp rút kinh nghiệm.

Dự án cho hay hoạt động vận hành dựa vào tiền lãi tiết kiệm và các khoản tài trợ riêng, không liên quan dòng tiền nuôi ăn của nhà hảo tâm. Trước ngày 6-12, dự án nói chưa ghi nhận trường hợp hai nhà tài trợ cùng nuôi một trẻ và đang rà soát các phản ánh cụ thể.

Dự án Nuôi Em đã giúp đỡ cho nhiều em nhỏ.

Việc không thấy hình ảnh trẻ trong nhóm có thể do nhầm nhóm, chưa đến thời gian cập nhật hoặc thiếu thông tin từ giáo viên. Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khi được yêu cầu.

Dự án thừa nhận một số câu trả lời của tình nguyện viên gây cảm giác như chốt đơn, đòi tiền và đang điều chỉnh. Việc yêu cầu chứng từ khi hoàn tiền dư được dự án giải thích nhằm tránh chuyển nhầm người.

Dự án tiếp tục khẳng định cơ chế gửi ảnh là để anh chị nuôi tương tác trực tiếp với giáo viên, còn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khi cần. Tất cả ý kiến sẽ tiếp tục được tổng hợp.