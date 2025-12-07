Đen Vâu lên tiếng trước nghi vấn minh bạch tài chính của dự án 'Nuôi Em' 07/12/2025 17:40

(PLO)- Liên quan đến nghi vấn của dự án Nuôi Em , Đen Vâu cho biết sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và đặc biệt là quyền lợi của các em nhỏ.

Ngày 7-12, giữa lúc mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án thiện nguyện Nuôi Em, rapper Đen Vâu – người từng sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em lấy cảm hứng từ dự án này – đã có chia sẻ chính thức trên trang cá nhân nhằm làm rõ mối quan hệ giữa anh và chương trình.

Ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và em nhỏ

Đen cho biết anh và ê-kíp chỉ tham gia với tư cách là những nhà hảo tâm, không thuộc bộ máy quản lý hay vận hành của dự án.

“Hàng năm, Đen và ê-kíp gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án Nuôi Em. Đây là chi phí của cá nhân Đen và ê-kíp, không phải doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho em"- nam rapper viết.

Anh cũng khẳng định toàn bộ doanh thu từ ca khúc này được dùng cho hoạt động thiện nguyện, không chỉ dành cho Nuôi Em mà còn được chuyển tới các chương trình xã hội và dự án Nhà nước khác.

Đen và ông Hoàng Hoa Trung trong một chuyến đi lên vùng cao thăm các em nhỏ. Ảnh: VTV.

Đen Vâu cho biết bản thân anh cảm thấy buồn khi chứng kiến những tranh cãi đang diễn ra, song kêu gọi mọi người bình tĩnh, chờ phản hồi chính thức từ đội ngũ dự án trước khi đưa ra kết luận.

“Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và đặc biệt là quyền lợi của các em nhỏ,”- anh chia sẻ.

Rapper cũng nói thêm rằng chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi Em lên vùng cao từng mang lại cho anh nhiều cảm hứng tích cực, và anh mong “niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người vẫn sẽ luôn hiện hữu trong mỗi người Việt Nam”.

Trước đó, ngày 6-12, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em – chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm với trẻ em vùng cao nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Một tài khoản trên Threads có tên NH chia sẻ mình đã nhận mã nuôi em và đóng tiền vào tháng 8-2025, nhưng đến tháng 11 lại nhận thông báo tiếp tục đóng tiền cho năm học 2025-2026.

Việc này khiến người này thắc mắc vì thời gian giữa hai lần đóng chỉ cách nhau ba tháng. NH cho biết sau khi nói muốn tạm dừng và sẽ đóng lại vào năm sau, dự án đã thu hồi mã nuôi và thông báo “khi nào đóng thì cấp mã mới”.

Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, nhiều người từng tham gia ủng hộ dự án cũng bày tỏ thắc mắc tương tự.

Một số phản ánh về việc mã nuôi em bị trùng hoặc sai lệch, không thấy hình ảnh em mình trong nhóm cập nhật, hay chưa hiểu rõ cách vận hành và phân phối nguồn tiền của dự án.

Chị Hồng Anh (TP.HCM), một người đã tham gia nhận em nuôi từ năm 2022, cho biết mỗi năm chị đóng 1,45 triệu đồng vào tài khoản của ông Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án.

Theo chị, việc đóng góp và liên hệ với tình nguyện viên vẫn diễn ra thuận lợi, tuy nhiên hình ảnh bữa ăn của các em đôi khi khiến chị lo lắng vì “nhiều khi chỉ có rau, trứng và cơm trắng”.

Chị cũng cho biết trong năm thứ ba tham gia, chị được thông báo đổi sang nuôi em khác mà không được báo trước, điều này khiến chị cảm thấy thiếu gắn kết và minh bạch. “Tôi rất yêu thích dự án và từng giới thiệu cho bạn bè cùng tham gia. Hy vọng phía Nuôi Em sẽ sớm có phản hồi rõ ràng để mạnh thường quân được yên tâm hơn,”- chị nói.

Theo anh Hoàng Hoa Trung vào 22 giờ tối 7-12 sẽ có phản hồi cụ thể về những thắc mắc của dư luận. Ảnh: Nuôi Em/Facebook.

Chờ phản hồi từ phía dự án Nuôi Em

Trưa 7-12, anh Hoàng Hoa Trung – sáng lập dự án Nuôi Em – đã có bài viết trên trang cá nhân, ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng và khẳng định sẵn sàng công khai thông tin đầy đủ.

“Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng”- anh Trung viết.

Anh Hoàng Hoa Trung cho biết sau khi tiếp nhận các phản ánh, đội ngũ dự án đã họp khẩn để kiểm tra, đối chiếu thông tin và sẽ có phản hồi cụ thể vào 22 giờ tối 7-12.

Theo anh Trung, một số nội dung sẽ được giải đáp gồm: Việc sử dụng tài khoản cá nhân trong tiếp nhận đóng góp, cách quản lý mã nuôi em để tránh trùng lặp, chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, và quy trình minh bạch trong cập nhật hình ảnh cùng phân phối nguồn lực.

Sáng lập dự án Nuôi Em khẳng định sự việc lần này là “một cơ hội quý báu để đội ngũ Nuôi Em nhìn nhận, khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng trong quá trình vận hành”.

Hiện cộng đồng mạng và các mạnh thường quân vẫn đang chờ phản hồi chi tiết từ phía dự án Nuôi Em.

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn do đây là một trong những chương trình thiện nguyện có quy mô và sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây.