Ca sĩ Đức Phúc sẽ trích 1 tỉ đồng tiền thưởng để làm từ thiện 27/09/2025 19:03

(PLO)- Sau giành quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 ở Nga, ca sĩ Đức Phúc cho biết sẽ dành 1 tỉ đồng tiền thưởng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam.

Ngày 27-9, ca sĩ Đức Phúc đã có buổi gặp gỡ báo chí sau giành chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025 ở Nga.

Tại đây, Đức Phúc cho biết sẽ dành 1 tỉ đồng tiền thưởng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện tại Việt Nam, như một cách ăn mừng chiến thắng và món quà tri ân khán giả nhân dấu mốc 10 năm ca hát.

Không chỉ làm thiện nguyện tại quê nhà, trước khi trở về Việt Nam, Đức Phúc đã ghé thăm Quỹ thiện nguyện Here & Now tại Moskva (Nga) để gửi tặng một khoản hỗ trợ đến các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Anh chia sẻ, đó như một lời cảm ơn đến khán giả Nga, những người đã cổ vũ nồng nhiệt cho tiết mục của Việt Nam.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện tại Nga trong thời gian tới"- nam ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ với báo chí sau khi trở về với chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Nhắc lại hành trình chuẩn bị cho đêm chung kết, Đức Phúc cho biết anh và ê kíp đã trải qua không dưới 8 cuộc họp và không buổi nào kéo dài dưới 2 tiếng.

Ngay từ buổi họp đầu tiên, ca sĩ Đức Phúc đã nhấn mạnh: “Ngày hôm nay không phải của riêng mỗi cá nhân, mà đại diện cho tập thể, cho đất nước tham gia cuộc thi".

Tinh thần mang vào tiết mục chính là “làm thế nào để khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần Việt Nam, sự kiên cường, quật cường và niềm tự hào dân tộc". Trong ba phút ngắn ngủi, mỗi chi tiết từ âm nhạc, hình ảnh, trang phục, đến vũ đạo đều phải thấm đẫm màu sắc Việt Nam...

Từ những buổi bàn bạc, Đức Phúc cùng nhạc sĩ phối khí và ê kíp đã chọn cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và cây tre Việt Nam, những biểu tượng quen thuộc, đã ăn sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt.

Đặc biệt, nam ca sĩ và ê kíp lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, coi đó là chất liệu tinh thần để hoàn thành ca khúc Phù Đổng Thiên Vương.

“Tôi muốn tiết mục của mình phải khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí 'nghẹt thở' trong suốt ba phút trình diễn. Tôi muốn khán giả không thể ngồi yên, mà phải hòa mình, phải reo hò cùng Việt Nam”- nam ca sĩ nói.

Cũng tại cuộc gặp gỡ này, ca sĩ Đức Phúc cũng bày tỏ, nhạc sĩ Hồ Hòa Anh, người viết lên ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy đã chủ động gọi điện cảm ơn và xin phép nhà thơ Nguyễn Duy.

Từ phía Đức Phúc, ca sĩ cho biết cũng đang rất chờ đợi ngày trở lại TP.HCM để ngay lập tức đến với nhà thơ Nguyễn Duy và tri ân đến nhà thơ.

Với ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Đức Phúc bày tỏ anh luôn nghĩ đến ca sĩ Mỹ Tâm mọi khoảnh khắc.

‘Trong những lúc khó khăn hay trong những lúc vui, những lúc thành công, tất cả mọi thứ luôn luôn có hình ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm hiện diện cùng với tôi'- Đức Phúc nói.

Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 một lần nữa khẳng định: "Ca sĩ Đức Phúc tự hào chia sẻ với mọi người rằng tôi là học trò của các sĩ Mỹ Tâm. Tôi luôn tự hào về điều đó”.

Trước đó, tối 20-9 tại Nga, với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", ca sĩ Đức Phúc đại diện Việt Nam đạt quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025).

Nam ca sĩ không chỉ giành cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỉ đồng), qua đó khẳng định cũng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.