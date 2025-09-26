Khán giả nồng nhiệt chào đón ca sĩ Đức Phúc, quán quân Intervision trở về 26/09/2025 09:53

Rạng sáng 26-9, chuyến bay chở đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, trong đó có ca sĩ Đức Phúc, quán quân Intervision 2025 đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Đón đoàn tại sân bay là ông Hà Minh Thắng – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Intervision 2025.

Ông Thắng khẳng định chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là vinh dự của cá nhân nghệ sĩ mà còn là thành quả chung của toàn đoàn, của sự chỉ đạo sát sao từ Bộ VH-TT&DL và sự đồng hành, cổ vũ của khán giả cả nước.

Ông Hà Minh Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng đoàn đón ca sĩ Đức Phúc tại Sân bay Nội Bài.

“Khoảnh khắc Đức Phúc xướng tên tại Intervision 2025 là niềm hãnh diện, tự hào của Việt Nam. Hôm nay, khi trở về quê hương, Phúc đã mang theo chiến thắng đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam tại một sân chơi âm nhạc quốc tế quy mô lớn.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu đưa văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hội nhập mạnh mẽ hơn nữa”- ông Thắng chia sẻ.

Đức Phúc xúc động nói lời cảm ơn đến khán giả quê nhà: “Tôi thực sự hạnh phúc khi mang chiến thắng này trở về Việt Nam. Đây là thành quả của cả một tập thể, từ êkíp biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. Hy vọng rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đã góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

Ca sĩ nhận được những cái ôm ấm áp và lời chúc mừng chiến thắng.

Nhiều khán giả cũng có mặt từ sớm tại sân bay, cầm hoa và cờ đỏ sao vàng để chào đón quán quân Intervision 2025.

Trước đó, tiết mục Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh sáng tác) của Đức Phúc đã gây sốt với truyền thông ở Nga. Trong nước, tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số kèm nhiều lời khen của giới chuyên môn.

Ngày 21-9, Thủ tướng Chính phủ đã có Thư chúc mừng Đức Phúc vô địch Intervision. Trong thư, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, giọng ca nội lực và màn trình diễn cảm xúc của Đức Phúc tại Intervision, cuộc thi âm nhạc diễn ra ở thủ đô Moskva, Nga.

Khán giả chào đón ca sĩ Đức Phúc trở về trong niềm vui chiến thắng.

Theo Thủ tướng, ca sĩ đã "thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quả cảm và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam".