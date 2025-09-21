Ca sĩ Đức Phúc giành quán quân cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 tại Nga 21/09/2025 09:02

Rạng sáng 21-9 theo giờ Việt Nam (tối 20-9 tại Nga), vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva, Nga.

Theo trang báo Nga (Revesko) ca sĩ Đức Phúc đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Đây là chiến thắng quốc tế lớn nhất của một ca sĩ Việt Nam kể từ năm 1976, khi nghệ sĩ Ái Vân giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức).

Với tổng điểm ấn tượng 422, ca sĩ Đức Phúc bỏ xa vị trí Á quân là tam ca Nomad đến từ Kyrgyzstan (373 điểm).

Khoảnh khắc nhận cúp quán quân của ca sĩ Đức Phúc. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ không chỉ giành cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng), qua đó khẳng định cũng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại cuộc thi, ca sĩ Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Bài hát truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế. Trong buổi diễn ghi hình, phần trình bày của Đức Phúc nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự độc đáo của ca khúc.

Ca sĩ Đức Phúc thể hiện ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương"

Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.

Năm nay, chương trình có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc.

Mỗi quốc gia có ca sĩ tham gia cũng sẽ cử 1 đại diện tham gia ban giám khảo (giám khảo đại diện của Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng học tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga).

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết quy chế chấm thi bảo đảm công bằng, không có sự chiếu lệ nào trong việc chấm thi. Và 23 ca sĩ đại diện cho 23 nước tham dự đều mang đến những tiết mục đặc sắc nhất thể hiện văn hóa của nước mình.

Theo ông, việc chạm đến trái tim người nghe chính là tiêu chí quan trọng trong quá trình chấm điểm.

Ca sĩ Đức Phúc lên đường sang Nga từ hôm 11-9 để tham gia các hoạt động bên lề. Nam ca sĩ làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật, rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh, bố trí vũ đạo.

Trong tiết mục có sự xuất hiện của nhiều vật dụng tượng trưng cho Việt Nam như nón lá, chiếu cói...

Chia sẻ với truyền thông, Đức Phúc cho biết anh cảm thấy đây là cơ hội hiếm có đứng trên sân khấu quốc tế để lan tỏa những điều đẹp đẽ của Việt Nam đến với thế giới.

"Tôi đã chuẩn bị ca khúc dành riêng cho cuộc thi mang đầy đủ các yếu tố bản sắc văn hóa tinh thần và hình ảnh của Việt Nam, nét đẹp của Việt Nam để gửi đến khán giả quốc tế" - anh cho biết.

Đức Phúc sinh năm 1996, từng là sinh viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đam mê ca hát từ nhỏ và đã ghi tên tham gia nhiều gameshow, nhưng tới The Voice - Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc mới chính thức được công chúng biết tới rộng rãi sau khi đạt quán quân vào năm đó.

Sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật trong showbiz Việt. Nam ca sĩ có hàng loạt bản hit như Mùa hè tuyệt vời, Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Đi chùa cầu duyên...