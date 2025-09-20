'Sài Gòn bao thương': Nhật ký tập thể giữa những ngày TP.HCM chống COVID-19 20/09/2025 21:09

(PLO)- Tác giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh chia sẻ rằng bà mong độc giả đón nhận "Sài Gòn bao thương" như một cuốn nhật ký tập thể, nơi mọi người cùng viết, cùng kể và cùng giữ lại câu chuyện khó thể quên.

Chiều 20-9, tác giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã có buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm Sài Gòn bao thương do Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) ấn hành tại đường sách TP.HCM.

Buổi ra mắt tác phẩm "Sài Gòn bao thương" của nhà báo Vũ Kim Hạnh.

Một nhật ký tập thể

Sài Gòn bao thương được tác giả, nhà báo Vũ Kim Hạnh thực hiện trong những ngày TP.HCM oằn mình chống dịch COVID-19.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh chia sẻ tại buổi ra mắt sách.



"Khởi đầu của Sài Gòn bao thương là 1 trường thiên nhật ký, được tôi ghi chép hàng ngày để giải tỏa đau đớn, ức chế của mình như một cách "tự chữa lành" vì không biết nói cùng ai trong những ngày thành phố phong toả" - nhà báo Vũ Kim Hạnh kể.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh cho biết tên tác phẩm được lấy từ tên bài viết Sài Gòn bao thương của anh Dương Ngọc Thái, một cựu chuyên gia an ninh và mật mã tại Google.

Theo đó, từ những trang nhật ký đến Sài Gòn bao thương là một hành trình dài với hơn 4 năm. Tác phẩm gồm ba phần: "Sài Gòn bi thương", "Sài Gòn bao thương" và "Những nạn nhân cuối cùng".

Tác phẩm không chỉ ghi lại những giọt nước mắt và mất mát trong đại dịch COVID-19 – như câu chuyện cậu bé Bảo Long mất cả cha mẹ và bà, hay sự hiểm nguy mà các y bác sĩ tuyến đầu phải đối mặt, mà còn khắc họa đậm nét tình người, sự sẻ chia và những nghĩa cử đùm bọc trong những ngày tháng gian khó.

Cậu bé Bảo Long ngày nào giờ đã là sinh viên đại học.

"Với Sài Gòn bao thương, tôi chỉ mong là tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau như là một nhật ký tập thể. Độc giả, bạn bè đọc xong, nếu mọi người cũng thấy bản thân có những đoạn nhật ký thì mong mọi người gửi tiếp cho tôi. Tôi lại sẽ tổng hợp lại và dự kiến cho ra mắt cuốn thứ hai" - nhà báo Vũ Kim Hạnh nói.

Tác giả Sài Gòn bao thương cho rằng bản thân chỉ là người đầu tiên khơi lên và mong mọi người sẽ tìm thấy mình, gia đình của mình kể cả người con hay người mất, để chúng ta lại tiếp tục viết câu chuyện mà chắc còn lâu lắm chúng ta mới có thể quên.

Không dừng lại ở việc kể lại những gì đã xảy ra, Sài Gòn bao thương còn đặt câu hỏi về điều gì nên còn lại trong ta sau biến cố: Lòng biết ơn, sự tiết chế, khả năng lắng nghe, bản lĩnh trao nhau một cái nắm tay đúng lúc...

Từ một lát cắt đời sống, sách mở ra khung trời suy nghiệm: Làm thế nào để một đô thị năng động vẫn giữ được hồn cốt mềm mại?; Làm thế nào để trí nhớ của cộng đồng không phai giữa cơn mưa tin tức?; Làm thế nào để những thương tổn trở thành bệ phóng nhân văn cho tương lai?...

Từ Sài Gòn đến Việt Nam bao thương

Tham dự tại buổi ra mắt, Nhà giáo dục Giản Tư Trung nhận định Sài Gòn bao thương là một tác phẩm báo chí mà được thể hiện dưới một hình thức khác và tác giả Vũ Kim Hạnh là một phóng viên chiến trường đã đi sâu vào để ghi chép lại những điều vừa bi thương mà vừa bao thương.

Dưới góc độ của một người làm giáo dục, nhà giáo Giản Tư Trung cho rằng đây là một cuốn sách rất ý nghĩa và đẹp.

Ông nhìn nhận, khi cuốn sách đến được nhiều độc giả thì nó sẽ làm giàu thêm tình yêu đối với TP.HCM. "Hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ có thêm tác phẩm Việt Nam bao thương, có nghĩa là mở rộng ra chứ không chỉ gói gọn trong một vùng đất hay tỉnh thành" - nhà giáo Giản Tư Trung bày tỏ.

TS Nguyễn Thị Hậu gọi Sài Gòn bao thương là “những trang sử liệu thời đại dịch”. Theo bà, những ngày đại dịch COVID-19 không chỉ là ký ức đau đớn mà còn có một TP.HCM “bao thương”, gây nên “bao nhớ” cho những người đi xa, cho cả những người đang sống ở thành phố này.

TS Nguyễn Thị Hậu chia sẻ tại buổi ra mắt sách "Sài Gòn bao thương".

"Với riêng tôi, cuốn sách như một công trình lịch sử từ góc nhìn xã hội, vì đã mang lại những thông tin xác thực và cả nhiều điều khác ẩn sau từng dòng chữ" - TS Nguyễn Thị Hậu bày tỏ.