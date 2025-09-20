Hoa hậu H'Hen Niê sinh con đầu lòng, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc cạnh bà xã 20/09/2025 09:16

Sáng 20-9, Hoa hậu H’Hen Niê thông báo trên trang cá nhân hành trình "vượt cạn" thành công, sinh con gái đầu lòng với chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

"Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ!

​Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương! Hen đang hạnh phúc vỡ òa" - Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo "vượt cạn" thành công. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Hoa hậu H'Hen Niê khoe cảnh da kề da với con gái. Nàng hậu bày tỏ: "Em cất tiếng khóc chào đời, nghe mà khóc theo em".

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đưa vợ đi sinh, có mặt trong phòng để cổ vũ, động viên tinh thần bà xã. Khoảnh khắc nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của bé, anh bật khóc.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đồng hành cùng bà xã trong hành trình "vượt cạn".

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi xúc động khi chính thức được "lên chức" bố. Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã sinh cho anh một "thiên thần nhỏ".

"Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời.

Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này.

Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc. Yêu em và con rất, rất nhiều" - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi bật khóc vì lo lắng cho vợ.

Thời gian qua, quá trình mang thai con đầu lòng của Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi công bố ảnh đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, người đẹp xác nhận đang có tin vui hồi tháng 5-2025.

Thời gian đầu, H'Hen Niê đều đặn chạy show, gắn bó công việc thiện nguyện yêu thích do sức khỏe tốt. Sang cuối thai kỳ, cô hạn chế ra ngoài, chỉ ở nhà dưỡng thai. Mẹ cô từ Đăk Lăk xuống TP. HCM để chăm con.

Niềm hạnh phúc đón nhận con gái đầu lòng của Hoa hậu H'Hen Niê

Trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê chăm chỉ cập nhật quá trình phát triển của thai nhi. Mẹ bầu 33 tuổi được khen nhuận sắc, tươi tắn. Nàng hậu tự tin thả dáng với nhiều kiểu trang phục, khoe bụng bầu nhô cao "vượt mặt".

Chuẩn bị làm mẹ lần đầu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết bản thân có sức khỏe tốt, ăn ngủ và duy trì tập luyện thể thao điều độ.

Bên cạnh đó, H'Hen Niê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng đồng hành, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi dù không giỏi việc bếp núc nhưng anh tự học thêm để nấu ăn bồi bổ cho vợ bầu.

Hoa hậu H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc.

Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.