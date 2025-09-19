Vietnam Phở Festival 2025 sẽ đến Singapore 19/09/2025 20:33

(PLO)- Trong khuôn khổ Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra tại Our Tampines Hub, Singapore, Ban tổ chức sẽ đưa nhiều thương hiệu phở như: Phở Thìn Bờ Hồ, phở Ta, phở Phú Gia... phục vụ người dân.

Chiều 19-9, tại TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các bên liên quan tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện Vietnam Phở Festival 2025.

Năm 2025, Vietnam Phở Festival sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 19-10 tại Singapore, do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Báo Tuổi Trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp Sở Công Thương TP.HCM, Ban Liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM.

Vietnam Phở Festival 2025 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định ý nghĩa thời sự và tầm vóc của chương trình.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đồng Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội cho rằng phở là món ăn dân dã nhưng tinh tế. Từ nhiều năm nay, phở đã vượt qua biên giới ẩm thực để trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam.

"Phở giờ đây là lời mời gọi gắn kết tình thân, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Từ sự gắn kết ấy, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư, để cùng nhau phát triển bền vững. Và chúng ta, dùng chiếc cầu nổi mang tên Ngày của Phở và Vietnam Phở Festival, để cùng nhau kể những câu chuyện đó với bạn bè khắp năm châu" - ông Lê Thế Chữ chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, thông qua lễ hội, phở sẽ được giới thiệu như một "sứ giả văn hóa", làm cầu nối để Việt Nam và Singapore, cũng như bạn bè quốc tế, cùng nhau hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Với thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together", Vietnam Phở Festival 2025 còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia cùng nhau phát triển, cũng nhau tìm kiếm những con đường hợp tác mới, từ văn hóa, du lịch, đến thương mại và đầu tư.

Ban tổ chức giới thiệu về nội dung Vietnam Phở Festival 2025. Ảnh: V.H

Hoạt động quan trọng bậc nhất của lễ hội là mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu".

Tại Our Tampines Hub, Singapore, người tham dự sẽ được dùng phở do những nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Việt Nam trực tiếp chế biến.

Các thương hiệu phở nổi tiếng như phở Thìn Bờ Hồ, phở Ta, phở Phú Gia, phở Vượng... sẽ mang đến sự đa dạng trong cách nấu và cách thưởng thức. Ngoài phở, khách tham dự còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam khác.

Nhiều thương hiệu phở tại Việt Nam sẽ được đưa sang Singapore tham dự lễ hội.

Lễ hội Phở 2025 tại Singapore cũng sẽ giới thiệu văn hóa Việt Nam qua triển lãm lịch sử phở, các sản phẩm du lịch đặc sắc, và trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, nón lá.

Lễ hội còn kết hợp với Diễn đàn xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam – Singapore 2025, thu hút 150 doanh nghiệp từ hai nước, thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho rằng Singapore là thị trường tiềm năng, năng động nên Lễ hội phở sẽ là dịp giúp mở ra thêm các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại cho doanh nghiệp tham gia.

Vietnam Phở Festival sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19- 10- 2025 tại Our Tampines Hub, Singapore.



Cũng tại họp báo, Ban tổ cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon cũng đã trao giải cho những thí sinh thắng cuộc tại cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2025.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia ẩm thực uy tín như nghệ nhân Phạm Ánh Tuyết, nghệ nhân Bùi Thị Sương, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp trẻ Việt Nam - Đồ Nguyễn Hoàng Long.